Slalom Are, Shiffrin doma Aicher e si avvicina alla Coppa: reazione Della Mea, bene Mondinelli e Valleriani

La statunitense Mikaela Shiffrin conquista la vittoria anche in Svezia e aumenta il distacco in classifica generale a 140 punti. Cancellato il superG maschile a Courchevel, Franzoni e gli altri restano a guardare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Mikaela Shiffrin continua il suo dominio in slalom e in Coppa del Mondo. La sciatrice statunitense conquista la vittoria anche nello speciale di Are rifilando distacchi pazzeschi a tutte le avversarie con Emma Aicher, rivale per la classifica generale, che si deve accontentare della seconda piazza. L’Italia sorride grazie a Della Mea e Mondinelli.

Della Mea reagisce, brave Mondinelli e Valleriani

Non era la gara che voleva ma Lara Della Mea si tiene stretto il piazzamento conquistato nello slalom sulle nevi svedesi. L’azzurra è reduce da una stagione molto positiva che l’ha vista ad alti livello sia in slalom che in gigante. A Milano Cortina è andata a un posso dal sogno, con il podio in gigante che è rimasto distante solo qualche centesimo. Una beffa che ha lasciato segni con un’altra mezza delusione nella gara del gigante di ieri. Ma la Top15 tra le porte strette è una bella iniezione di fiducia in vista delle finali.

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Molto brava Emilia Mondinelli, che con il pettorale numero 54 riesce a strappare una bella qualificazione con il 22esimo tempo complessivo. Nella seconda manche scende con grande convinzione e coraggio riuscendo a mettere insieme una bella prova e conquista il miglior piazzamento in carriera. Seconda gara a punti per Giulia Valleriani, la giovane azzurra sperava di riuscire a entrare in squadra per lo slalom anche in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina. Una mezza delusione per lei da cui però ha saputo reagire riuscendo a conquistare qualche punticino utile in vista della prossima stagione sulla pista di Are.

Slalom Are, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo dello slalom speciale di Are, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile:

Mikaela Shiffrin (USA) in 1’43”35 Emma Aicher (GER) a 0”94 Wendy Holdener (SVI) a 1”00 Katharina Truppe (AUT) a 1”09 Paula Moltzan (USA) a 1”83

Le italiane

12. Lara Della Mea (ITA) a 2”37

17. Emilia Mondinelli (ITA) a 2”61

26. Giulia Valleriani (ITA) a 4”30

Cancellato anche il secondo superG maschile

Niente da fare a Courchevel, la stagione della velocità maschile dovrà fare a meno di due gare, e nello specifico di due SuperG. Dopo la prova annullata ieri, è arrivata anche la cancellazione del secondo evento in programma nella giornata di oggi che si trattava di un recupero della gara non disputata a Garmisch. Le condizioni meteo che hanno condizionato tutto il weekend di gara non sono migliorate con la nevicata caduta nella notte che ha reso impossibile garantire la sicurezza in pista. Sorride Marco Odermatt che arrivava al weekend con 158 punti di vantaggio nella coppa di specialità avanti all’austriaco Krichmayr. Le possibilità di rimonta erano al lumicino ma ora sono del tutto cancellate visto che manca solo l’ultima gara, quella in programma a Lillehammer nel corso delle finali. In classifica quinta posizione per Franzoni e nona per Dominik Paris, con il primo che ha ancora una piccola speranza di riuscire a entrare in Top3.