Sci, Slalom Femminile Courchevel: Shiffrin domina, Colturi out, Della Mea "salva" l'Italia. Gisin, il grazie via social

La statunitense domina la prima manche, facendo registrare tutti i migliori intertempi nei 4 settori. Colturi inforca, Della Mea è 16esima. Gisin da Zurigo ringrazia tutti per l'affetto

Ha portato tutti a lezione, Mikaela Shiffrin. Forse “gelosa” che Lindsey Vonn nei giorni scorsi gli ha tolto un po’ le luci dei riflettori di dosso, la fuoriclasse di Vail ha risposto subito da par suo, letteralmente annichilendo la concorrenza nel corso della prima manche dello slalom speciale in notturna di Courchevel. Shiffrin dominatrice incontrastata, con tutti e 4 i migliori intertempi messi in fila uno dietro l’altro, tali da consentirle di poter disporre nella seconda manche di 83 centesimi di vantaggio su Camille Rast (unica a stare sotto il secondo) e 1”16 su Lena Duerr, mentre Emma Aicher dopo aver fatto faville in supergigante a St. Moritz s’è presa una quarta posizione a 1”29 che vale tanto (atleta polivalente come poche, la tedesca).

Della Mea “salva” l’Italia, male Peterlini. Colturi fuori

Shiffrin ha letteralmente veleggiato sulla neve francese, dimostrando di essere in forma davvero strepitosa e di non accusare la minima fatica tra i pali stretti. Per l’Italia, prima manche in chiaroscuro: Lara Della Mea è la migliore, 16esima ma con oltre tre secondi di ritardo dall’americana (mettiamola così: il podio è a 1”95… che suona meglio). In difficoltà Martina Peterlini, che è a rischio taglio per la seconda manche, avendo pagato 4”12 secondo dalla leader di giornata.

Chi invece non sarà protagonista nella seconda run è Lara Colturi, che è incappata nella prima inforcata stagionale quando stava scendendo su tempi comunque un po’ più alti rispetto a quelli di Rast e Duerr. Uscite anche Ljutic e Liensberger, ma contro questa Shiffrin oggi la sensazione è che non possa esserci nulla da fare (errori di Mikaela permettendo…).

Gisin, il primo messaggio social: “Fortunata a essere in piedi”

Intanto in giornata è arrivata anche una buona notizia da Zurigo, dove Michelle Gisin ha voluto inviare il suo primo messaggio social dopo la rovinosa caduta rimediata durante la seconda prova cronometrata sulla Corviglia di St. Moritz.

Con una foto nella quale s’è mostrata in piedi, seppur aiutata da un tutore alla gamba sinistra, la velocista elvetica c’ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lei in questi giorni veramente difficili. “C’è così tanto amore sulla mia strada. È difficile esprimere quanto sia grata per ogni medico, infermiere, pilota di elicottero, aiutante, allenatore, fisioterapista e ogni singolo essere umano che mi ha aiutata negli ultimi giorni.

Grazie a tutti per avermi pensato, per avermi inviato affetto e positività con tanti messaggi. Sono stata molto fortunata e sono felice di poter ancora muovere tutto il mio corpo. La terza operazione chirurgica sarà il prossimo fine settimana e non vedo l’ora di arrivare al punto in cui l’unica strada da percorrere sarà una risalita”. Nei giorni scorsi avevano fatto il giro del mondo le lacrime del fidanzato Luca De Aliprandini dopo il gigante di Val d’Isere, ma ora anche Michelle c’ha tenuto a far sapere di stare meglio.