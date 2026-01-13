Slalom Flachau, Shiffrin aliena: Della Mea show ma Biaggi tifa Colturi. D’Antonio, gestione disastrosa: è polemica

La campionessa statunitense torna a vincere, al secondo posto la sua compagna di squadra Moltzan. L’Italia sorride con una gran rimonta di Della Mea, bene Peterlini. Ancora fuori Giada D’Antonio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Mikaela Shiffrin è una vera e propria aliena. Dopo il secondo posto di Kranjska Gora, la statunitense conquista il suo sesto successo in stagione nello slalom in notturna di Flachau, che vale anche la vittoria numero 107 in carriera. Sul podio insieme a lei la compagna di squadra Moltzan e l’austriaco Truppe. Nella seconda manche grande rimonta di Lara Colturi (che chiude all’ottavo posto) con il tifo di Max Biaggi ma anche per l’azzurra Lara Della Mea.

Della Mea stupisce ancora, bene Peterlini

Altra prova di altissimo livello per Lara Della Mea. Nelle discipline tecniche l’Italia si trovava in una situazione di grande difficoltà a inizio stagione, soprattutto a causa dell’assenza di Federica Brignone. Ma la nazionale azzurra ha trovato in Lara il suo punto di riferimento in slalom e in gigante. Anche a Flachau dopo una prima manche difficile, mette insieme una seconda di altissimo livello che le consente di scalare posizioni e di chiudere in 11esima posizione. Serata positiva anche per Martina Peterlini che aveva cominciato il suo anno alle prese con un infortunio. Non è ancora arrivato il risultato super ma anche nello slalom notturno austriaco arrivano punti importanti che fanno anche tanto morale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La gestione di D’Antonio

Ancora una gara conclusa senza tempo per Giada D’Antonio che chiude la prima manche prima della squalifica per una porta saltata. L’azzurra scende con il numero 70 su una pista rovinatissima, con speranze di riuscire a qualificarsi praticamente inesistenti. Dal numero 50 in poi si contano sulle dita di una mano le atlete che riescono a concludere la loro prova. La sensazione è che la gestione della giovanissima atleta napoletana non sia stata delle migliori. Il grande clamore mediatico ha spinto la Fisi ad accorciare troppo i tempi e non sono arrivati i risultati sperati. La napoletana era reduce da un’influenza e da una trasferta americana molto lunga e la notturna di Flachau non era l’occasione giusta per tornare a riprovarci in Coppa del Mondo.

Slalom femminile Flachau, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo dello slalom notturna di Flachau, valido per la Coppa del Mondo di sci femminile:

M. Shiffrin (USA) in 1’50”52 P. Moltzan (USA) a 0”41 K. Truppe (AUT) a 0”65 C. Rast (SVI) a 0”67 W. Holdener (AUT) a 0”93

Le italiane