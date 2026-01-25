Slalom Kitzbuhel, vittoria e lacrime per Feller: flop Vinatzer. L’omaggio di Sinner a Franzoni

Domenica senza gloria per l'Italia dopo l'impresa compiuta sabato da Franzoni nella gara regina della Coppa del Mondo. Vinatzer, sul podio l'anno scorso, delude

Non si è rivelata certo una domenica di festa per lo sci italiano, dopo il sabato da favola nel segno dell’impresa di Franzoni. Male gli azzurri nello slalom speciale di Coppa del Mondo: delude Vinatzer, a Kitzbuhel trionfa il padrone di casa Feller.

Coppa del Mondo, Vinatzer flop

Il successo di Giovanni Franzoni nella discesa libera sulla Streif non è riuscito a fare da traino agli altri azzurri impegnati oggi nello slalom di Kitzbuhel. Chi sperava nell’effetto entusiasmo è stato smentito dai risultati odierni, che non ha hanno premiato gli azzurri.

A partire da Alex Vinatzer, che l’anno scorso riuscì a salire sul podio, mentre questa volta è stato costretto al ritiro per aver inforcato a pochi metri dal traguardo. Così l’altoatesino, la cui prova era comunque stata piuttosto scialba, non è riuscito neppure a superare la prima manche.

I risultati: trionfa Feller, come si è piazzato Sala

Ad aggiudicarsi lo slalom speciale di Kitzbuhel è stato l’austriaco Manuel Feller, che ha chiuso in 1’40″60. Per il 33enne uno straordinario successo in casa – il settimo in Coppa del Mondo – che interrompe anche il digiuno del suo Paese. Già, l’ultima vittoria dell’Austria a Kitzbuehel risaliva al 2017 con Marcel Hirscher: ecco, allora, che le lacrime di gioia di Feller al traguardo diventano più che giustificate.

Alle sue spalle lo svizzero Loic Meillard (1’40’’95), mentre ha chiuso al terzo posto il tedesco Linus Strasser (1’41’’13). E l’Italia? È stata relegata a un ruolo marginale con la prova deludente di Vinatzer e il 21esimo posto finale di Tommaso Sala (1’42’’79). Con 401 punti Pinheiro Braathen guida la classifica di slalom davanti a Clement Noel (375), mentre nella classifica generale di Coppa è in vetta lo svizzero Marco Odermatt (1285 punti) davanti a Braathen (668) e Meillardi (583). Franzoni è il miglior italiano: nono posto e 456 punti totali.

L’omaggio di Sinner a Franzoni

Tutta l’Italia sportiva, ieri, ha celebrato l’impresa compiuta da Franzoni nella gara regina della Coppa del Mondo, la discesa Streif di Kitzbuhel.

Anche Sinner, che si appresta ad affrontare il derby italiano con Darderi (tra le polemiche, ndr) agli ottavi di finale dell’Australian Open, ha omaggiato il 25enne sciatore di Manerba del Garda, dedicandogli una storia su Instagram. “Complimenti, campione”: questo il messaggio inviato dall’altro capo del mondo dal rosso di San Candido, con cui Giovanni ha instarato un rapporto splendido proprio grazie alla passione condivisa per lo sci.