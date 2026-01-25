Slalom Splinderuv Mlyn, Shiffrin stratosferica: la Coppa è sua. D’Antonio beffata, Trocker e Collomb subito fuori

Shiffrin straripante a Splinderuv Mlyn, dove ha dato distacchi abissali a Rast e alle altre rivali e conquistato la vittoria che le ha consegnato la Coppa di specialità. Peccato per D'Antonio, delusione Della Mea

Non ci sono più aggettivi per descrivere la grandezza di Mikaela Shiffrin. A Splinderuv Mlyn la sciatrice statunitense ha ottenuto la sua 71esima vittoria in carriera in slalom, la settima stagionale che le ha già permesso di essere certa di conquista la sua nona Coppa in questa specialità. Giornata amara per lo sci azzurro invece, con la sorpresa Emilia Mondinelli (20esima) unica nota positiva di giornata visto che anche la prima gara portata a termine da Giada D’Antonio in Coppa del Mondo si è conclusa con un’eliminazione beffa.

Shiffrin straripante: domina Splinderuv Mlyn e conquista la Coppa di specialità

Dopo la sciagurata passata stagione Shiffrin aveva certamente intenzione di rifarsi quest’anno, con buona pace delle sue rivali. Anche a Splinderuv Mlyn è infatti andato in scena il Mikaela show, con la sciatrice statunitense che ha dominato la prima manche dando distacchi siderali alle sue avversarie e si è poi confermata anche nella seconda con il miglior crono, conquistando così in maniera netta il suo settimo successo stagionale su otto slalom e conquistando la Coppa di specialità quando mancano ancora due appuntamenti da qui al termine della stagione visto il vantaggio di 288 punti in classifica sulla sua inseguitrice Camille Rast, seconda anche oggi a 1.67 secondi dalla statunitense.

D’Antonio beffata, sorpresa Mondinelli

Tra le poche belle notizie di giornata per lo sci azzurro si registra la bella prestazione di Mondinelli, che partita col pettorale numero 51 è riuscita prima a strappare di un pelo la qualificazione per la seconda manche e poi a migliorarsi chiudendo la gara al ventesimo posto. L’altra buona notizia è viene invece da D’Antonio, che finalmente ha potuto sfruttare una pista in condizione ben differente da quelle Semmering e Flachau per completare la sua prima discesa in Coppa del Mondo dopo le cadute in quelle precedenti. Una discesa che ha messo in evidenza tutto il talento di Giada, che non ha ottenuto una qualificazione in seconda manche che a 16 anni e col pettorale numero 58 avrebbe avuto dell’incredibile per un solo centesimo in più proprio di Mondinelli, ultima delle qualificate. Un centesimo che però non cancella l’ottima prova della giovane campana.

Trocker e Collomb subito fuori, delude Della Mea

Un’eliminazione simile a quella di D’Antonio è toccata a Della Mea, fuori dalle prime trenta per soli due centesimi. Contrariamente a Giada però Lara partiva col pettorale n°14 ed è stata protagonista di una discesa molto sottotono, senza nessun errore particolare, ma con poca spinta. Non hanno invece concluso la gara Anna Trcoker, uscita immediatamente, e Giorgia Collomb, che ha inforcato dopo il primo parziale.