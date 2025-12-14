Slalom Val d’Isere, l’Italia torna a ruggire: la rinascita di Sala, Vinatzer prepara un’altra super rimonta. Norvegia show

L’Italia vuole tornare a farsi vedere anche in slalom speciale. In Val d’Isere la prova degli azzurri è di ottimo livello con Sala, Vinatzer e Kastlunger che arrivano alla seconda anche e con possibilità di fare qualcosa di molto positivo. Dopo anni difficili, si riaccende una piccola speranza per gli azzurri.
Meillard prova a domare la valanga norvegese
Una prima manche molto equilibrata quella che è andata in scena sulle nevi di Val d’Isere. Alla fine a spuntarla è lo svizzero Loic Meillard che ha la meglio per soli 5 centesimi sul norvegese Timon Haugan e gli altri norvegesi McGrath e Kristoffersen. A inserirsi nella lotta per il podio ci prova anche il brasiliano Pinheiro Braathen.
L’Italia torna a ruggire con Tommaso Sala
Tommaso Sala prova a mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio della scorsa stagione. L’azzurro parte con il pettorale numero 29 e riesce a trovare una grande manche piazzandosi al nono posto. Lo slalom che negli ultimi anni è stato più croce che delizia per i colori italiani, regala una giornata che fa sperare. Vinatzer commette qualche errore di troppo nella prima discesa ma riesce comunque a piazzarsi in 24esima posizione sperando in una delle sue rimonte nella seconda. Ci proverà anche Tobias Kastlunger che riesce a strappare il pass per la seconda prova con il 28esimo tempo parziale. Niente da fare invece per un positivo Tommaso Saccardi che chiude 32esimo a pochi centesimi dalla qualificazione.
L’ordine d’arrivo della prima manche
Questo l’ordine d’arrivo della prima manche dello slalom maschile in Val d’Isere.
- 1. L. Meillard (SVI) in 47”49
- 2. T. Haugan (NOR) a 0”05
- 3. A. McGrath (NOR) a 0”14
- 4. H. Kristoffersen (NOR) a 0”43
- 5. L. Pinheiro Braathen (BRA) a 0”51
- 9. T. SALA (ITA) a 1”19
- 24. A. VINATZER (ITA) a 2”29
- 29. T. KASTLUNGER (ITA) a 2”47