Wengen, McGrath domina lo slalom: l’Italia si salva con Vinatzer ma l’organizzazione austriaca è un disastro

Il norvegese McGrath domina lo slalom di Wengen davanti al brasiliano Pinheiro e al norvegese Kristoffersen. Ma come accaduto in campo femminile, l’organizzazione in Austria lascia molto a desiderare

Atle Lie McGrath conquista la vittoria nello slalom di Wengen. Il norvegese domina tra le porte strette davanti al brasiliano Pinheiro Braathen e al norvegese Kristoffersen. Ma ancora una volta, dopo quanto avvenuto a Semmering, l’organizzazione austriaca lascia molto a desiderare. La pista si rovina subito nella prima manche con distacchi astronomici già dal pettorale numero 10, va un po’ meglio nella seconda ma a farne le spese è lo spettacolo.

Italia: Vinatzer è il migliore, peccato Saccardi

Ancora una volta il migliore degli azzurri è Vinatzer. Anche per lui una prova non esaltante, Alex si salva nella prima manche chiusa al 15esimo posto ma non riesce a cambiare marcia nella seconda. Alla fine arriva un 13esimo posto che dimostra la sua continuità in questa stagione ma in slalom manca ancora l’acuto che ha avuto in gigante. Dopo l’exploit di Franzoni, l’Italia vive una giornata decisamente sottotono.

Sperava in qualcosa di più Tommaso Sala, l’azzurro sta cercando ancora di ritrovare il ritmo dopo una stagione fuori a causa di un infortunio. Nella prima prova si difende molto bene, nella seconda invece sembra subire completamente il ritmo un po’ sonnolento della tracciatura. Va subito fuori giri e finisce per mettere insieme una prova molto deludente che chiude nelle ultime posizioni. Pochi punti che non servono moltissimo alla sua stagione. Va anche peggio a Tommaso Saccardi, l’azzurro parte con il numero 59 e nonostante un grandissimo errore riesce a chiudere in 20esima posizione la prima manche. Nella seconda l’andamento sembra lo stesso parte fortissimo, poi commette un errore che stavolta è fatale. L’azzurro perde il ritmo e finisce per inforcare dicendo addio alla possibilità di conquistare dei punti.

Kastlunger e Canins fuori nella prima manche

Una pista complicatissima quella di Wengen, le condizioni della neve e il modo di preparare le piste degli austriaci colpiscono ancora una volta. E già dopo i primi 10 pettorali la situazione si complica per tutte. Uscite di scena a ripetizione e soprattutto fino al numero 40 le condizioni sembrano impossibili. A farne le spese è Tobias Kastlunger che pure senza commettere troppi errori finisce la sua prova al 36esimo posto. Prova a sperare Matteo Canins che si rende protagonista di una buona seconda parte ma non riesce ad andare oltre la 35esima posizione. Niente da fare invece per Barbera che chiude in 50esima posizione.

Slalom speciale Wengen, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo dello slalom speciale di Wengen valido per la Coppa del Mondo di sci maschile:

A. McGrath (NOR) in 1’45”99 L. Pinheiro Braathen (BRA) a 0”50 H. Kristoffersen (NOR) a 0”81 L. Meillard (SVI) a 1”30 T. Haugan (NOR) a 1”53

