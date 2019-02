Slimani lancia il Fenerbahce. Zenit ko

Non solo Champions League nella serata di martedì, ma anche la prima partita dei sedicesimi di finale di Europa League che ha visto di fronte Fenerbahce e lo Zenit San Pietroburgo.

Ad aggiudicarsi la gara di andata sono i turchi grazie alla rete di Slimani nel primo tempo su azione da calcio d’angolo.

Poco prima dell'intervallo i russi hanno l’occasione per pareggiare ma Mak si fa parare il calcio di rigore dal portiere Tekin.

All'85esimo Claudio Marchisio, inizialmente in panchina, entra in campo, ma il risultato non cambia e ora la qualificazione pende dalla parte della squadra di Yanal.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 21:45