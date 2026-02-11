Slittino, anche il doppio maschile è d’oro con Rieder e Kainzwaldner: Cortina come Tokyo con Jacobs e Tamberi

È Tokyo o Cortina? Perché l’Italia a cinque cerchi vive un’altra serata magica: come Jacobs e Tamberi vinsero l’oro a distanza di pochi minuti sulla stessa pista di atletica, anche lo slittino sulla Eugenio Monti di Cortina si regala due medaglie del metallo più pregiato a strettissimo giro di posta.
Dopo Voetter e Oberhofer nel femminile arriva anche il trionfo di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile, bellissimo perché conquistato in coda a una finale tiratissima dove hanno rimontato due posizioni rispetto alla prima manche, portando in dote la quarta medaglia della spedizione italiana e facendo letteralmente esplodere lo Sliding Centre di Cortina, il tanto discusso budello che nel giro di un’ora diventa il teatro dei sogni olimpici più nascosti.
in aggiornamento