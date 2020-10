Smalling: "Roma è casa mia"

Chris Smalling festeggia sui social il suo ritorno alla Roma: “Sono arrivato la scorsa estate e, anche se a titolo temporaneo, ho capito subito che sarebbe stata casa mia”.

Il difensore britannico ha voluto salutare un’ultima volta il Manchester United: “E’ iniziato tutto nel 2010, lo United è un posto speciale dove ho raggiunto traguardi speciali. Una grande cultura, dove vincere non è qualcosa che si vuole, è una necessità. Me ne vado non solo come giocatore migliore, ma con il Manchester sempre nel DNA”.

OMNISPORT | 06-10-2020 13:57