Smith: "La Dorna usa Valentino"

Il centauro della MotoE Bradley Smith in un un’intervista al Telegraph ha così parlato del peso di Valentino Rossi nella MotoGp: “Ha fatto moltissimo in passato, è nel circus da 20 anni, e questo ha catturato l’immaginazione dei tifosi. La Dorna sfrutta molto Valentino per il marketing e lo mette sempre in buona luce”.

“Inoltre lui è bravo a gestirsi mediaticamente. La sua popolarità è frutto di ciò che siamo portati a credere… le persone hanno nostalgia del passato”.

SPORTAL.IT | 25-11-2018 12:35