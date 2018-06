Snippe torna a Santa Croce

Jan Willem Snippe, lo schiacciatore olandese in forza ai "Lupi" dal 2010 al 2012 in A2, torna a Santa Croce.

Snippe, che ha compiuto lo scorso 21 maggio 32 anni, e' alto due metri e ricopre il ruolo di attaccante-ricettore. La sua carriera e' iniziata proprio nella nazione che gli ha dato i natali, nelle file dello Zaanstad e, dopo aver militato in alcune compagini del paese dei mulini a vento, e' giunto in Italia nel 2007, per disputare due stagioni nelle file del Macerata in A1. Dopo l'esperienza nelle Marche, Jan Willem e' passato, sempre in A1, al Latina nella stagione 2009-10. Proprio nella primavera-estate del 2010, l'accordo con i Lupi, guidati per il secondo anno consecutivo dal tecnico Gian Lorenzo Blengini. Willem si infortuno' seriamente alla settima d'andata, in casa con Perugia, dopo essersi messo in evidenza, perdendo di conseguenza l'intera stagione. Al suo posto venne ingaggiato Hrazdira, un attaccante ceco di qualita'.

L'anno successivo, Snippe ormai ristabilitosi, resto' a Santa Croce, per dare il suo contributo nella formazione allenata da Jorge Cannestracci, al qual subentro' in corso d'opera il suo vice Fulvio Bertini. I "Lupi", alquanto alterni, chiusero al decimo posto e, al termine di quel campionato, le strade dei biancorossi e di Snippe si divisero, anche in virtu' dell'auto retrocessione, decisa dal club. Snippe prese cosi' a girare per l'Europa, con esperienze in Germania, Russia, Francia e Turchia.

In Italia torno' nella stagione 2015-16 per partecipare al campionato di A2 con Siena. Poi una nuova annata in Francia nel 2016-17 e, quest'anno, il "tulipano" ha giocato a Roma, nella Scarabeo, conquistando la Coppa Italia di A2, venendo poi estromesso, come gli stessi toscani, ai quarti di finale dei play-off, per mano di Bergamo.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 09:35