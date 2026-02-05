Tocca a Snoop Dogg svegliare Milano dal suo torpore, tedoforo e Gallarate e intrattenitore vero a La Balera dell'Ortica

Snoop Dogg tedoforo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina a Gallarate, nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 febbraio la sua incursione a La Balera dell'Ortica

Senza alcun timore di smentita, è stato oltre che tedoforo anche l’eroe del giorno soprattutto dopo aver abbracciato, salutato e scattato selfie con i suoi estimatori da Gallarate a Milano dove, in compagnia di Mario Lopez, Snoop Dogg ha trascorso qualche ora a La Balera dell’Ortica. Un luogo iconico della milanesità, autentico ma non costruito ad arte in uno dei quartieri che disegnano i confini della metropoli cittadina.

Snoop Dogg da Gallarate a Milano per le Olimpiadi Invernali

Lo stupore di vederlo sfilare, da tedoforo per le vie di Gallarate (in provincia di Varese), ha percorso il tratto forse più lungo dell’intero Viaggio della Fiamma Olimpica per via dell’entusiasmo tra i presenti stupiti dalla presenza del rapper più internazionale e chill del panorama statunitense.

Selfie a non finire, feed social intasati ma civiltà e interpretazione piena dello spirito olimpico nel segno della pace universale. La qualità nel saper coinvolgere appare notevole, visto il profilo basso che pare ancora mantenere la città in cui si sta per consumare a ore lo spettacolo della Cerimonia di Aperura dei Giochi Invernali.

Il passaggio a La Balera dell’Ortica

Come testimoniato dalle foto postate sugli account ufficiali della storica balera milanese, Snoop Dogg ha giocato a bocce e mangiato lo gnocco fritto, insieme con una bruschetta e vino: ieri pomeriggio sul tardi è arrivato, ospite a sorpresa all’Ortica. Il rapper, tedoforo e non solo, è a Milano per seguire per la Nbc le Olimpiadi Invernali e ha voluto abbinare la sua presenza a questo storico luogo di incontro a Milano.

Con il consueto approccio leggero, rilassato e conviviale l’artista con Mario Lopez ha vissuto una serata all’insegna della modalità consueta per i frequentatori della Balera.