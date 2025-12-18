Podio azzurro sul versante maschile, nella prova di Coppa del Mondo che decreta il successo dell'intramontabile protagonista della tavola

Con il suo graffio inconfondibile, Roland Fischnaller vince riuscendo ad avere la meglio su Aaron March, Mirko Felicetti è terzo. Il podio di Carezza è solo azzurro, decretando ancora una volta l’Italia padrona, dopo le due prove di Mylin e quella di Cortina d’Ampezzo, anche il gigante parallelo di Carezza (Bolzano) vede ancora dominare gli azzurri.

La vittoria a Carezza di Fischnaller

Quattro vittorie, ma quattro vincitori diversi per un dream team azzurro coordinato dal dt Cesare Pisoni. La questione è solo italiana, il 45enne Fischnaller nella seconda parte del tracciato ha la meglio su March (25 podi per lui): Roland conquista così la 24esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la terza a Carezza, a cui vanno aggiunti i due titoli iridati, uno in ciascuna disciplina.

Nella finale per il terzo posto, a confermare il momento top per lo snowboard italiano, è Mirko Felicetti che supera l’esperto Prommegger per cogliere il secondo podio stagionale, il 14esimo della carriera.

Eliminato nei quarti invece Edwin Coratti contro Promegger, mentre il primo turno aveva proposto il semaforo rosso a Bormolini, sempre contro Promegger, a Daniele Bagozza, out contro il tedesco Huber e a Gabriel Messner, superato dall’altro tedesco Stefan Baumeister.

Le prime parole di Fischnaller

Queste le prime impressioni a caldo di Fischnaller: “Devo ringraziare mia moglie che ha organizzato tutte le terapie per rimettermi in sesto dopo l’infortunio di novembre. Con Aaron abbiamo fatto tante finali assieme in questi anni e questa potrebbe essere per me l’ultima a Carezza”.

March balza in vetta alla classifica generale davanti a Bormolini, con Karl terzo con un punto di vantaggio appena su Felicetti.

Dalmasso e Caffoni ferme ai quarti

Lucia Dalmasso (quinta) ed Elisa Caffont (ottava) si sono quindi fermate nei quarti della prova femminile, superate rispettivamente dalla polacca Alksandra Krol Walas e dalla giapponese Tsubaki Miki, con Jasmin Coratti (12esima) che ha invece chiuso alle spalle della stessa Dalmasso negli ottavi.

Il successo di giornata va quindi all’austriaca Sabine Payer che in finale ha la meglio su Krol Wales, mentre la sfida per il terzo posto è di Miki che batte la ceca Zuzana Maderova. In mattinata nel turno preliminare, non hanno raggiunto la qualificazione invece Elisa Fava e Sofia Valle.

La prossima tappa è in programma nel fine settimana a Davos, Svizzera: sabato ci sarà il primo slalom parallelo della stagione, seguito domenica dalla prima sfida a squadre.