Social Football Summit: il programma completo dell'edizione 2025

È uscito ufficialmente il programma dell’ottava edizione del Social Football Summit 2025, in programma il prossimo 18 e 19 novembre all’Allianz Stadium di Torino. La casa della Juventus farà da cornice ad una due giorni di eventi dedicati al business, all’innovazione e alla cultura del mondo del calcio, analizzati a fondo nelle diverse sfaccettature.

L’evento vedrà alla presenza di alcuni degli elementi più influenti e di rilievo del sistema della football industry globale, tra cui Luigi De Siervo, Michele Uva, Roberto Mancini, Giorgio Chiellini e tanti altri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dunque, attraverso dibattiti, netwoking e incontri si entrerà pienamente nell’analisi dell’innovazione delle diverse facce del vasto dell’ecosistema economico, sociale e culturale del sistema calcistico internazionale.

Social Football Summit 2025, il programma della prima giornata (18 novembre)

Football Stage GoProject 10:00 – Opening “the Social Football Summit”: con Gianfilippo Valentini (SFS), Giulia Mizzoni (Prime Video), Ivan Ortenzi. 10:20 – Beyond the 90 minutes: con Elisabetta Esposito (Gazzetta dello Sport), Michele Uva (UEFA). 11:00 – Leagues and National Teams as Sponsorship Platforms: Lessons Across Sports: Giovanni Valentini (FIGC), Mauro Fabris (Lega Pallavolo), Barbara Cirillo (DAZN), Marco Sicari (FIDAL). 11:35 – Accelerating Growth in Women’s Football: Strategies and Challenges: con Domenico Aurelio (Parma), Marta Carissimi (Genoa), Nicola Verdun (Como Women), Patrizia Panico, Betty Bavagnoli (Roma), Silvia Campanella (Tuttosport). 12:20 – Beyond the Pitch: Innovation in Sponsorship and Fan Engagement in Serie A: con Marco Pellizzoni (YouGov), Chiara Icardi (Sport Mediaset), Michele Ciccarese (Lega Serie A), Giorgio Cohen Carafa (ILIAD), Francesco Meroni (Mondelez). 14:20 – Are Football Infrastructures a Real Investment? Which models are truly sustainable?: con Alessandro Ferrari (Fiorentina), Stefano Melis (Cagliari), Carolina Zavanella (9au Arena), Luigi Capitanio (Deloitte), Franco Collavino (Udinese). 15:30 – Club vs. Market: Chi Controlla il Futuro del Calcio?: con Federico Cherubini (Parma), Federico Pastorello (P&P Sport), Luca Marchetti (Sky Sport). 16:00 – SFS25 interview: Marina Presello Sky Sport e Simona Rolandi RAI interviews Claudio Fenucci: con Marina Presello (Sky Sport), Claudio Fenucci (Bologna). 16:30 – Does Hosting Sports Events hurt more than it helps?: con Domenico Carretta (Comune di Torino), Christian Sante Milici (Milano-Cortina 2026), Monica Bertini (Sport Mediaset). 17:00 – Is Football Really Prioritizing Players Mental Well-being?: con Nicoletta Romanazzi, Riccardo Nasuti (SFS), Mattia Perin (Juventus). 17:30 – SFS 25 interview: M. Bellinazzo interviews L. De Siervo: con Luigi De Siervo (Lega Serie A), Marco Bellinazzo (Il Sole 24 Ore). Global Stage Social Media Soccer 10:50 – The Geopolitics of Football: Power, Politics and Global Influence: con Valerio Mancini, Francesca Petriccione, Jakub Romaniuk, Carlo Rombolà, Giulia Aloisio. 11:30 – Football as a Global mirror of Culture and Identity: con Luca Marocchi, Nikita Jayasuriya, Victoire Cogevina, Bernardo Azevedo (Liga Portugal). 12:00 – Euro digitale e Football Economy: innovazione, fiducia e nuovi modelli di valore: con Antonio Amati (Almaviva), Marco Bellinazzo (Il Sole 24 Ore), Luca Felletti (Intesa San Paolo). 12:40 – Green, sustainable and inclusive stadium and Net Zero Carbon Matches: Dream or Reality?: con Tim Griffith (Fulham), Ben Osu (Everton), Maddalena Cannarsa (Populous), Cristiana Pace (Novation Consulting). 14:35 – QIMA – Building a central data system for the Saudi Pro League: con Jes Buster Madsen (SPL). 15:00 – AI in Sport: From On-Field Performance to Fan Emotion: con Filippo Rizzante (Reply), Roberto Mancini, Sergio Gianotti (AWS), Ivan Ortenzi. 15:35 – Lo Sport femminile si racconta su TikTok 16:10 – Data Wars: Ownership, Ethics and Monetization in Football: con Pierdamiano Tomagra (Lega Serie A), Raffaele Cerchiaro (J), Andrea Peron (ADOBE), Giulia Piscina, Claudia Di Renzi (FIGC). 16:45 – ESG governance in football: obligation or opportunity?: con Rocio Torres (Atlético Madrid), Thom Rawson (Wolverhampton), Laura Cordingley (Chelsea), Stefano Maneri (ESGSO), Greta Bodino (Juventus). 17:25 – The AI Eye: Seeing the Game Differently: con Riccardo Mele (VEO), Jesper William Engel Fleckner (Copenaghen), Carolina Tha. Visualizza questo post su Instagram Off-the-pich Speaker Corner & Sessioni Private 10:20 – PITCH BY FLOKY 10:45 – AI & Football Intelligence: tra predizione e illusione (Legends Nord – Sessione Privata) 10:45 – PITCH BY ARCE IMMIGRATION LAW 11:00 – Digital Committee Lega Serie A (Press conference stage – Sessione Privata) 11:00 – PROSPETTIVA B: I Valori, gli Scenari, le Potenzialità. Insieme per la crescita della Serie BTK e del calcio italiano (Legends Sud – Sessione Privata) 11:15 – Presentazione del Libro “Quello che non ho visto arrivare” di G. Perinetti 12:15 – FANTACALCIO FANTAQUIZ 13:45 – Incontro con I. PROTTI 14:30 – PITCH BY TICKETONE 14:30 – Marketing Committee Lega Serie A (Press conference stage – Sessione Privata) 14:30 – Serie BKT: il territorio, i tifosi, le comunità sportive – Presentazione Report Nielsen (Legends Sud) 15:00 – Presentazione del Libro “L’ANIMA SOCIALE E INDUSTRIALE DELLO SPORT” di V. Cozzoli 15:00 – Women’s leadership in Sports “Emanuela Perinetti” (Legends Nord – Sessione Privata) 15:45 – “Lavorare nello sport business” LEAP Academy (Legends Sud): con Carlalberto Ludi (Como), Valerio Casagrande (LEAP Sports Academy), Eva Gini (Sport Mediaset), Francesco Terrazzani (Como), Fabio Guadagnini (Lega Serie B), Paolo Bedin (Lega Serie B), Pasquale Sensibile (PSG), Massimo Adalberto Benassi (Deportivo La Coruña), Gabriele Nicolella (Lega Serie B). 16:05 – PITCH BY GG TEAMWEAR 17:00 – PITCH BY LINEAORO SPORT 17:20 – PITCH BY GOL DISEGNATI

Social Football Summit, il programma della seconda giornata (19 novembre)

Football Stage GoProject

10:15 – German Bundesliga on the Forefront: Balancing Profit, Passion, and the 50+1 Dream con: Alexander Mühl (Borussia Dortmund), Bernd Fisa (FiSA), Philipp Reschke (Eintracht Frankfurt).

10:45 – SFS25 interview: A. Alciato interviews Romy Gai con: Romy Gai (FIFA), Alessandro Alciato (Amazon Prime Video).

11:15 – Is Football Really Becoming More Inclusive — Or Just Saying So? con: Mariagrazia Squicciarini (Unesco), Daria Braga (Laureus Sport for Good), Giulia Mizzoni (Prime Video), Gaia Pretner (European Football Club).

11:55 – Brand or Business: What Drives the Modern Football Club’s Growth? con: Leonardo Giammarioli (Napoli), Valerio Gori (Atlético Madrid), Andy Marston (CSP), Alfonso Diaz Zaforas (Real Zaragoza).

12:35 – SFS25 interview: Giulia Mizzoni interviews Giorgio Chiellini con: Giorgio Chiellini (Juventus), Giulia Mizzoni (Prime Video).

14:30 – Leveraging Live Formats to Turn Fans into Participants con: Lele Adani (Viva El Futbol), Vito Pace (Urban Vision Group), Corrado Tedeschi.

15:00 – The Blended Broadcast: i contenuti Serie A per i tifosi moderni con: Fabio Galante, Cristian Brocchi, Mark Iuliano, Lorenzo Dallari, Lucrezia Maritano.

15:30 – The Next Play: How Tech is Revolutionizing Football Fan Engagement con: Stefano Deantoni (Infront), Mattia Baldassarre, Chiara Giuffrida (Radio Serie A).

16:00 – Sky Sport Skills: quando la tecnologia incontra il talento e racconta i campioni con: Luca Gotti, Stefano Borghi, Riccardo Montolivo, Giorgia Cenni.

Global Stage Social Media Soccer

10:00 – Advancements in Sports Medicine: Injury Prevention and Recovery con: Fabrizio Tencone (Isokinetic), Gil Rodas (FC Barcelona), Carolina Tha.

10:30 – The art of communication in professional football con: Carlos Vicente (Empower Sports), Dharmesh Sheth (Sky Sports), Emily Defroand (West Ham), Ian Taylor (Taylored).

11:00 – Online hate speech in sports con: Valerio Iachizzi (FIA), Theo Lynn (DCA), Raj Randhawa (FA), Maria Iuliano (Novation Conulting).

11:40 – Sustainability, Talent Development, and Infrastructure: Redesigning the Football Pipeline con: Paolo Bedin (Lega B).

12:10 – SFS25 interview: F. Buttara interviews L. Buonfiglio CONI con: Francesca Buttara, Luciano Buonfiglio (CONI).

12:35 – Should Major Competitions/entertainment Be Free-to-Air? con: Peter Hutton, Stefano Azzi (DAZN Italia), Ivan Ortenzi.

14:30 – Calcio e antitrust: l’impatto dei recenti casi della Corte di giustizia UE su questioni d’attualità con: Saverio Valentino, Salvatore Lamarca.

15:00 – Investing in Football Through the Multi-Club Model con: Jan Kleiner (FIFA), Lina Souloukou (Nottingham Forest), Lucas Ferrer (Statim), Marcos Motta (Bichara & Motta).

15:30 – Does Football Need More Content creators Instead of Journalists? con: Riccardo Trevisani (Sport Mediaset), Michele Dalai (DAZN), Alessandro Alciato (Amazon Prime Video), Ana Quiles (FOX Sports).

16:00 – Chi controlla i dati, controlla il business? con: Francesco Di Biase (PG), Paolo Magri (EICMA), Mattia Gamberoni (Stirpe), Carolina Tha.

16:30 – Clinical Insights and football performance boost con: Ivan Ortenzi.

Off-the-pich Speaker Corner & Sessioni Private

09:45 – PITCH BY TUTTOCAMPO

10:00 – PITCH BY SYFORM

10:00 – Infrastrutture vincenti: dal vincolo alla visione (Legends Nord – Sessione Privata)

10:00 – German Bundesliga on the Forefront: Balancing Profit, Passion, and the 50+1 Dream (Press conference stage – Sessione Privata)

10:20 – PITCH BY COMPEX

10:40 – PITCH BY VEO

11:00 – speech Presentazione del Libro “La colpa è di chi muore” di M. Bellinazzo (Il Sole 24 Ore)

11:00 – Road to the Stadium: The Digital ticket Journey of the Modern Fan with Apple Wallet, Vivaticket & Mashfrog (Legends Sud) con: Alessandro Ferri (Vivaticket), Luciano Grecucci (Vivaticket), Morris Uberti (Mashfrog).

12:15 – FANTACALCIO FANTAQUIZ

14:00 – Commissione CSR Lega Serie A (Legends Sud)

14:35 – PITCH BY BONAMASSA

14:45 – CFO COMMITTEE LEGA SERIE A (Press conference stage – Sessione Privata)

15:00 – PITCH BY ALFI

15:15 – PITCH BY POSTO RISERVATO