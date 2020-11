Social Football Summit: la diretta streaming. Dalle 14.00

Ore 14.00 del 17 novembre 2020, il Social Football Summit entra nel vivo. L’evento dedicato alla football industry anche quest’anno ha un programma ricchissimo di interventi interessanti e ospiti prestigiosi. L’emergenza Covid ha impedito agli organizzatori la realizzazione di un evento con una location fisica, per cui il SFS20 è in versione totalmente online. I relatori e gli ospiti si susseguono secondo un fitto programma di interventi in streaming abbracciando tutti i vari aspetti del marketing calcistico: dalle strategie social e commerciali dei club, all’utilizzo della tecnologia nel calcio che verrà fino alla relazione tra giornalismo e comunicazione sportiva.

Questo il programma della prima giornata

14:05 – Valori e Asset della Football industry

Con D. Frongia assessore di ROMA CAPITALE, G. Valentini GO PROJECT

14:50 – Re-evolution of Football in a post Covid World

Con F. Buttara Lega Pro e associazione Italiacamp, e la moderazione di I. Ortenzi BIP

15:25 – Sponsor Activation and Partnership Management

Con T. Bianchini ACF FIORENTINA, Modera D. Cori SOCIAL MEDIA SOCCER, D. Tüfekci GALATASARAY SK

16:10 – Top club: a global entertainment company

Modera E. Guarnieri. Con C. Harris ARSENAL FOOTBALL CLUB

17:00 – Leaders of engagement

Con A. Bermejo LA LIGA, G. Gasparini LEGA SERIE A, C. Charmoille LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP), e la moderazione di C. Afeltra di SOCIAL MEDIA SOCCER

17:45 – Scouting: l'arte di scegliere

Con Matteo Fittavolini CT10, G. De Montis CT10 e Vincent Candela CT10

Questo invece il programma della seconda e terza giornata

Per provare a partecipare più attivamente all’evento e interagire con i relatori registrarsi sul sito del Social Football Summit

VIRGILIO SPORT | 16-11-2020 10:50