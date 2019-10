Social Juve scatenati: le tante rivincite bianconere a San Siro

La sentiva l’Inter per mille motivi ma anche in casa Juventus il derby d’Italia di questa sera doveva dare delle risposte importanti sul nuovo corso. E le ha date, positive. A cominciare dal risultato. Vittoria in HD con le reti di Dybala e Higuain a legittimare una superiorità anche abbastanza netta sul campo. La gioia di Ronaldo e compagni si è trasferita sui social con i tifosi bianconeri scatenati sulla tastiera.

Ne hanno avute per tutti gli juventini in preda ai deliri di onnipotenza dopo aver riconquistato la testa della classifica. Sulle bacheche campeggiano le mille rivincite che la Juve si è presa rispetto al mercato e a questo inizio di campionato.

La prima rivincita è ovviamente nei confronti di Conte che da idolo bianconero è diventato l’odiato nemico, banderuola e voltagabbana. Voleva vincere ed è stato battuto in casa sua. “Saluta Andonio” è il tweet più immediato di sfottò anche se in molti sottolineano come Sarri abbia battuto Conte sul suo stesso campo, l’aggressività.

La seconda rivincita è il mercato targato Paratici nei confronti di Marotta. La brutta prestazione di Lukaku fa da contraltare alle reti di Dybala e Higuain che hanno deciso il match. Per loro tre c’era un destino diverso, magari incrociato con Romelu in bianconero e Paulo in nerazzurro. Niente di tutto questo. “Tenetevi Lukaku che noi ci teniamo la Joya e il Pipa”.

“Trova le differenze” scrivono in molti nell’analizzare le prestazioni del belga e del Pipita. Proprio quell’Higuain che nella stessa porta un anno e mezzo segnò il gol scudetto, proprio contro l’Inter, nel 3-2 che decise la sfida scudetto col Napoli di Sarri. “Ci pensa sempre lui, Vi ha purgato ancoraaa”.

Sarri è un altro che si è preso, per ora una piccola rivincita. L’allenatore toscano entra sempre di più nei cuori bianconeri, convincendo sia le vedove di Allegri, di Conte, di Guardiola. “È sempre più la Juve di Sarri, altro che il Napoli…”

Ultima chicca per i tanti meme di sfottò tra cui una immagine di festa: “Questa è casa Icardi stasera…”

SPORTEVAI | 06-10-2019 23:18