Social scatenati dopo nuova lite Agnelli-Lotito

Più che un’assembla di Lega, sia pur virtuale, sembra a volte di trovarsi sul set di “Amici miei” tante le gag che si verificano nelle riunioni in call conference tra i presidenti di serie A. Da sempre quando tutti si incontrano a via Rosellini se ne sentono di tutti i colori (e quasi mai emergono i particolari) ma ora – in tempo di Corona Virus e di scontri sempre più accesi non per i diritti tv o per altre ragioni, la situazione è diventata ancora più tesa.

L’antipasto della lite

Già in una precedente Assemblea c’era stato un duro botta e risposta tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e quello della Juve Andrea Agnelli.

Dopo i primi veleni legati alla necessità di far giocare o meno la celebre Juve-Inter, lo scorso 15 marzo si parlava della ripresa degli allenamenti. «Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori. Io parlo da primo in classifica». A quel punto la risposta durissima di Lotito. «Parli da cittadino italiano o da regnante della monarchia Agnelli?».

Il secondo round

Ieri la seconda puntata. Lotito, che preme per la ripresa di allenamenti e campionato, ha detto: Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so, io parlo con i medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…” Agnelli ha risposto: “Eh certo, ora sei diventato anche un virologo“.

L’ironia del web

Fioccano reazioni ironiche sui social: “Cos’è 3 uomini e una gamba?” o anche: “Sicuramente si sarà espresso in latino coi medici luminari… ” e ancora: “Sarebbe da farci un film“.

Non tutti però la prendono col sorriso: “Ad oggi sono 6820 morti in Italia e Lotito ancora spera di finire questo campionato… 3 volte le vittime dell 11 settembre…” oppure: “Direi che il calcio Italiano è “gestito”dalle persone “giuste” o anche: “Ma questi hanno capito che non ce ne frega un cavolo del campionato!!!l’ultimo dei problemi…”.

I pareri su Lotito

E’ soprattutto la figura di Lotito ad essere presa di mira: “Lotito è proprio deficiente di suo” e infine: “Lotito gioca la sua partita, ovviamente. E ci sta. Bisogna che a scegliere sia qualcuno al di sopra delle parti. E visto che il problema è sovranazionale, sarebbe il caso che fosse l’UEFA a decidere con un criterio unico per tutti”.

SPORTEVAI | 25-03-2020 09:21