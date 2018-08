Soddimo va a Lecce

Danilo Soddimo non è sceso in campo domenica nella partita peraltro persa dal Frosinone contro il SudTirol in Coppa Italia. Il futuro del centrocampista è infatti lontano dai ciociari: secondo quanto riporta Ciociaria Oggi, il Lecce ha presentato un'offerta ufficiale per il giocatore. I giallorossi puntano sui buoni rapporti con i laziali, che in Salento hanno già mandato Mauro Vigorito.

Soddimo sta per lasciare il Frosinone dopo cinque stagioni e mezzo e 13 gol in 147 partite.

SPORTAL.IT | 13-08-2018 10:05