Nel primo gigante stagionale l'Italia femminile si presenterà con 11 atlete, molte giovanissime. Sorprende la presenza di Pirovano. Goggia intanto torna a sciare sullo Stelvio

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Un contingente oltre la doppia cifra, che guarda al futuro e che spera di essere competitivo già nel presente. È quello dell’Italia del gigante femminile che a Soelden, il prossimo 23 ottobre, proverà a mettersi alle spalle due assenze illustri, contro le quali prova ad anteporre un ritorno di nobilissimo rango. Perché Marta Bassino ha un credito pesante da riscuotere con la malasorte: un anno fa s’infortunò proprio alla vigilia del gigante d’apertura della stagione, vedendosi costretta ad andare sotto i ferri e perdendo così anche la possibilità di partecipare ai giochi olimpici di Milano-Cortina.

Riecco Bassino, un anno dopo. Pirovano polivalente

Sulla pista dove dieci anni fa colse il primo podio sul Rettenbach, e dove nel 2020 ha conquistato persino la vittoria nella stagione che sarebbe poi finita con la conquista della sfera di cristallo della specialità, Bassino proverà a dare un volto alle sue legittime ambizioni di ritorno tra le big della disciplina, lei che peraltro prima di saltare per intero la passata stagione veniva da un paio di annate assai complicate.

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Gianluca Rulfi e Luca Agazzi però si sono detti sicuri che Marta tirerà fuori la classe che c’è in lei: in un momento dove mancano sia Goggia che Brignone, fare affidamento sulla veterana piemontese è il minimo che si possa fare. L’altra carta pesante che l’Italia vuole giocare è però quella di Lara Della Mea, la migliore azzurra nella WCSL (è nel secondo gruppo di merito), che dopo i progressi incoraggianti mostrati sul finale della passata stagione punta a diventare un riferimento sicuro anche per quella corrente.

E in gigante ci sarà anche Laura Pirovano, che ha deciso di darsi alla polivalenza: la regina della coppetta di discesa 2025-26 quest’anno ha ampliato la propria esperienza di gara, optando per disputare tutti i giganti oltre alle discipline veloci. Una sorta di “costruzione” di un possibile progetto per puntare alla Coppa del Mondo nel giro di un paio o forse tre anni. Ambizioso si, ma con criterio.

Goggia è tornata sugli sci, Brignone non sa quando

Chi alla coppa generale ha pensato spesso in passato è Sofia Goggia, che a Soelden non sarà della partita ma che almeno ieri sulle nevi dello Stelvio è tornata ad allenarsi dopo un mese abbondante di stop forzato, trascorso senza sci ai piedi.

L’obiettivo della bergamasca è quello di tornare per le gare veloci nordamericane di fine novembre (la prima sarà il gigante di Killington, seguita da un supergigante): nei prossimi giorni si trasferirà a Copper Mountain, dove affinerà la preparazione atletica e tecnica, cercando di recuperare un po’ il terreno perduto per via dei due virus che l’hanno costretta a rientrare da Ushuaia prima del previsto.

Goggia è pienamente dentro la squadra di gigante, disciplina che lo scorso anno è tornata a esercitare con una certa frequenza e discreti risultati. Brignone invece non ha ancora un orizzonte temporale definito: probabile che tornerà a metà dicembre.

Trocker e Collomb d’assalto, debutta Tatum Bieler

La squadra azzurra femminile a Soelden avrà anche alcune novità rilevanti, a differenza di quella maschile che praticamente ha fatto un po’ copia e incolla con la stagione passata (peraltro abbastanza disastrosa tra le porte larghe, se si eccettua il secondo posto di Vinatzer a Beaver Creek).

Non sorprende certo la presenza di Anna Trocker, campionessa mondiale Juniores in carica, già autrice di un ottimo ottavo posto nel gigante delle finale di Hafjell dello scorso marzo (e nona in slalom). Presente anche Giorgia Collomb, attesa da una stagione dove dovrà cercare di superare le criticità di quella passata dopo che nel 2024-25 aveva sorpreso tutto l’ambiente azzurro (e non solo), vincendo anche l’oro mondiale a Saalbach nel parallelo.

Presenti anche Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Emilia Mondinelli e le due reduci dall’ultima annata di Coppa Europa, cioè Alice Pazzaglia (vincitrice della coppa generale) e Sophie Mathiou, seconda nella classifica di gigante. Un posto se l’è guadagnato infine anche Tatum Bieler, al debutto assoluto in Coppa del Mondo, lo scorso anno medaglia di bronzo in gigante al mondiale di Narvik nella gara vinta da Trocker.