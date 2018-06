Soffrono Spagna e Francia negli ultimi test Mondiali

Serata complicata per Spagna e Francia negli ultimi test prima del debutto ai Mondiali 2018 in Russia.

La Spagna si impone sulla Tunisia con uno striminzito 1-0, frutto della rete di Iago Aspas all’84’. Impacciato il 4-2-3-1 delle Furie Rosse, che rischia in più di un’occasione di subire il gol. Deludono le stelle Isco e Silva, preoccupano le difficoltà offensive della squadra iberica. Venerdì contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo servirà un’altra Spagna.

Va ancora peggio alla Francia, reduce dalla convincente vittoria contro l’Italia per 3-1. I Bleus non vanno oltre l’1-1 contro gli Stati Uniti: Green segna il vantaggio per la Nazionale a stelle e strisce, Mbappé pareggia nella ripresa su assist di Fekir. Non il migliore degli esordi per il trio di centrocampisti Matuidi-Pogba-Kanté, da cui si aspetta ben altro.

La Serbia dilaga contro la Bolivia per 5-1: a Graz gli slavi travolgono i sudamericani con una tripletta di Mitrovic e le reti di Ljiaic e Ivanovic.

Infine,l ‘Australia piega l’Ungheria per 2-1 a Budapest. I Socceroos, che sognano la qualificazione agli ottavi in un girone complicato (Francia, Perù, Danimarca le rivali), affondano i magiari con la rete nel secondo tempo di Daniel Arzani, classe 1999, che in Russia sarà il più giovane di tutti. In precedenza, la sfida era stata caratterizzata dalle autoreti di Sainsbury e Kadar.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 10:40