La campionessa bergamasca ha pubblicato su Instagram un messaggio toccante e profondo, la testimonianza di un'amicizia vera

Solo Sofia Goggia poteva mantenere la lucidità, la determinazione e anche il coraggio di scendere sulla sua pista dopo quanto accaduto a Lindsey Vonn con il pubblico ancora turbato dalle urla strazianti della campionessa olimpica e così anche le restanti. Solo Sofia Goggia poteva strappare il bronzo, salire ancora sul podio per sancire un record nuovo, l’ennesimo di una carriera irripetibile. E ricordare, prima e dopo quella medaglia, l’amica e compagna Elena Fanchini come ha confidato sua sorella.

Il post sui social di Sofia Goggia

La lettera aperta sui propri social che Sofia, bronzo ieri 8 febbraio nella gara di discesa femminile, ha pubblicato raccoglie in un fazzoletto di parole il rapporto che ha costruito nei suoi anni migliori con Cortina e quella pista amata e che l’ha sempre premiata La relazione con l’Olympia delle Tofane ha sfumature molteplici, contiene sfaccettature dell’essere Goggia che tentare di mettere a fuoco richiede costanza, fiducia.

Alla soddisfazione va aggiunto il sentimento profondo di stima e amicizia rivolto alla compagna di squadra e amica Elena Fanchini, scomparsa proprio l’8 febbraio di tre anni fa dopo una lunga malattia. Anche la sera prima, la mattina stessa Sofia ha voluto sentire le persone a lei più care, a testimoniare un’amicizia vera.

La sciatrice bergamasca ha voluto ricordare così la sciatrice scomparsa e che ricorda con affetto, stima e amicizia, come confermato da sua sorella Nadia in ogni circostanza:

“L’8 febbraio 2026 è una giornata che non dimenticherò mai e credo fermamente che in questa medaglia ci sia stata anche la carezza di una nostra compagna scomparsa tre anni fa, compagna che però continua a vivere nei nostri cuori”.

Il significato di questa Olimpiade a Cortina

“Cara Cortina, non so se ieri fossi davvero la favorita per vincere l’oro. Forse lo ero in virtù di una statistica impressionante nella tua discesa dove, dal 2017, in tutte le gare che ho concluso sono sempre andata a podio, salendo sul gradino più alto quattro volte; di certo però favorita non lo ero per l’andamento della stagione in questa disciplina”.

“Ieri mi hai messo a dura prova con le tante variabili che sono successe durante la gara. -ha proseguito Sofia sul suo profilo Instagram- Ci sono state tante variabili che ho e abbiamo gestito egregiamente, tenendo duro di testa. Nonostante una prestazione con tante sbavature, ma mettendoci sempre tutto il mio cuore, mi hai regalato una bellissima medaglia di bronzo, la terza consecutiva in Discesa in tre edizioni Olimpiche consecutive e questo costituisce un valore inestimabile. Non era scontato per come si era evoluta la situazione eppure mi hai voluta premiare comunque… ti sono grata”, si legge.

Verso la combinata

Sofia Goggia infine ha chiuso con un ulteriore ringraziamento, rivolto a queste montagne meravigliose e spettacolari: “Grazie a te cara Cortina ma grazie anche a te, Elly: sei sempre con noi, in noi. La mia Olimpiadi continua, ci vediamo domani in Combinata”.

Questa prova andrà in scena domani 10 febbraio. Il quartetto delle discesiste sarà composto (oltre che da Goggia) da Laura Pirovano, Nicol Delago e una tra Elena Curtoni e Nadia Delago.