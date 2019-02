Sofia Goggia, che beffa ai Mondiali. Spavento per la Vonn

Medaglia d'argento per Sofia Goggia nel Super G ai Mondiali di Aare. Strepitosa prestazione dell'azzurra, che, da poco rientrata dal grave infortunio alla gamba destra che l'ha tenuta fuori causa per 100 giorni, sfiora il colpaccio ma viene beffata dalla fuoriclasse Mikaela Shiffrin, grande favorita della vigilia, per appena due centesimi di secondo.

Un'amarezza che però non toglie il sorriso a Sofia per il secondo posto finale: "Ho tenuto troppo, ma il vento condizionava. Da metà in giù ho dato tutto, è stata una gioia immensa essere su questa pista e in questa gara oggi. Sono troppo felice". Terzo posto e bronzo per la svizzera Suter, ai piedi del podio la tedesca Viktoria Rebensburg.

Festa per la medaglia d'oro olimpica, grande paura invece per l'amica-rivale Lindsey Vonn, alle ultime gare della sua carriera: la campionessa statunitense è protagonista di una violenta caduta dopo aver impattato contro una porta ed è rimasta a terra per alcuni minuti, mettendo in apprensione i tifosi (la stessa Goggia si mette le mani nei capelli). Per lei in ogni caso nulla di grave, quando si alza arrivano gli applausi di sollievo.

La partenza del superG era stata abbassata per il vento in quota. Oltre al secondo posto della Goggia, per la comitiva azzurra c'è da registrare il quinto posto di Nadia Fanchini, e il settimo di Francesca Marsaglia. Decima Federica Brignone.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 14:05