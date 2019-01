Sofia Goggia incanta: altra straordinaria impresa

Sofia Goggia sorprende di nuovo a Garmisch. Dopo il secondo posto nel SuperG al rientro dal lungo infortunio che l’ha tenuta fuori causa per più di tre mesi, la campionessa olimpica ha concesso il bis in discesa libera, conquistando il secondo posto nella gara di domenica mattina.

L’Azzurra è stata preceduta di soli 25 centesimi dall’austriaca Stephanie Venier, al primo successo in carriera, che ha chiuso con il tempo di 1.37.46. Terza la tedesca Kira Weidle in 1.38.00.

Sofia, alla prima discesa dopo la frattura del perone della gamba destra, ha conquistato il 24esimo podio in carriera: un buon viatico in vista dei Mondiali di sci ad Are, al via il 5 febbraio. Tra le italiane brilla anche Nadia Fanchini, al miglior piazzamento stagionale, un sesto posto a 99 centesimi dalla prima. A 2″14 Elena Curtoni, a 2″95 Francesca Marsaglia.

“Mi presenterò ai Mondiali senza aspettative perché, meno di un mese fa, non avevo ancora messo gli sci e, dal 10 di gennaio, giorno in cui ho rimesso gli sci, mi sono allenata senza forzare per quasi tutti i giorni, quindi continuerò con questa filosofia”, ha dichiarato la Goggia dopo il secondo posto di sabato.

“Sono stata molto contenta, avevo la gioia nel cuore di poter essere qui, di poter fare le prove e di poter correre indipendentemente da quello che sarebbe stato il risultato. Ma la condizione per provarci e per competere c’era: quindi se fosse arrivato qualcosa bene, se non fosse arrivato sarebbe stato comunque tutto da guadagnare. Ho sciato tranquilla, non ho avuto la minima aspettativa e forse a volte è quello il segreto per essere libera di testa. Ho pensato soltanto a linee perfette e ad appoggi solidi. Ci ho un attimo sperato, poi è arrivata la Schmidhofer con quell’1.73 e ha tenuto il vantaggio. Ma io ero già contenta di essere al cancelletto di partenza. Non ho pensato minimamente al risultato, ma solo a sciare bene e ad avere l’esterno sotto curva dopo curva. Ho fatto davvero così ed è stato bello tornare in Coppa del mondo, rimettere addosso il pettorale e rifare tutta la routine dello zaino con le mie solite chicche. Sono davvero contenta, questo risultato è chiaramente una ciliegina, perché dopo tre mesi di stop con tre giorni di velocità nelle gambe, fare una prestazione del genere è oro colato. Ma nasce dalla consapevolezza di chi si è e da tutto quel lavoro fatto in questi mesi, anche se è stato un periodo davvero tosto”.

