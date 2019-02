Sofia Goggia: "Non ho scuse"

Sofia Goggia commenta delusa il quindicesimo posto nella discesa al Mondiale di Aare: "Non ci sono scuse. Non ero andata bene neanche nelle prove, magari in gara pensavo mi scattasse qualcosa in più. Mi spiace non aver performato al mio meglio, chiaro che ai Mondiali contano solo le medaglie e io ho preso un secondo. Non sono contenta della mia gara in sé, ma non sono neanche triste per questa tappa del percorso, oggi non è andata e bisognerà fare un po' di analisi, vedere quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato, ma il mio percorso continua".

La Vonn si è ritirata con il bronzo: "Un'atleta straordinaria, sono molto contenta davvero di aver gareggiato insieme a lei e sono contenta anche per la Stuhec perché l'anno scorso si è fatto male nell'anno olimpico. Insieme fanno davvero un bel podio. Il mio Mondiale continuerà con il gigante. La Vonn mi ha abbracciato e mi ha detto che ora vuole che io prenda il suo posto. Una cosa pesante".

SPORTAL.IT | 10-02-2019 15:40