Olimpiadi Pechino 2022, dalla caduta alla rinascita: si scrive Sofia Goggia, si legge impresa (italiana)

La sciatrice bergamasca, a soli 23 giorni da un bruttissimo infortunio, conquista un clamoroso argento alle Olimpiadi di Pechino 2022. Tutta la (mitica) storia

Nemmeno un mese prima, quasi tutti la davano per spacciata. “Sarà per la prossima volta”. “È stata sfortuna, a volte la vita va così”. Lei, invece, no. Sofia Goggia non si è data per vinta. Ha rimesso insieme un fisico spezzato da una caduta che avrebbe stroncato chiunque ed è andata a conquistare ciò aveva già deciso che sarebbe stato suo.

A 23 giorni dall’infortunio che ha coinvolto i legamenti di un ginocchio, il sinistro, già operato, nonché una microfrattura del perone, la sciatrice bergamasca ha conquistato un argento alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 che profuma di impresa.

Un’impresa fisica, ancor prima che sportiva. Un’impresa in cui la forza di volontà di una sportiva eccezionale ha avuto la meglio sulle avversità.

Nel video trovate tutto il racconto completo (dopo soli 30 secondi di pubblicità)!