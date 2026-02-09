Sofia Goggia post libera: "Contenta per il bronzo, rimpianto per i miei errori in pista"

La campionessa bergamasca: "Festeggiamenti? Concentrata per le prossime possibilità di medaglia"

“C’è il rimpianto per miei errori, un po’ di dispiacere. Però allo stesso tempo bisogna riuscire ad avere una visione generale. E’ andata comunque benissimo così, non è mai scontato fare le medaglie alle Olimpiadi. Sono comunque molto contenta”. Così Sofia Goggia dopo la medaglia di bronzo ottenuta nella discesa libera dei Giochi a Cortina. “Festeggiamenti? Gareggerò il 10, il 12, il 15. Non c’è gran tempo. Due bicchieri sono doverosi, ma cerchiamo di stare sul pezzo per le prossime perché ci sono delle belle possibilità di medaglia a mio avviso. Quindi cerco di stare concentrata”, ha aggiunto. Fonte: ufficio stampa Coni (NPK)