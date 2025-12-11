Sofia Goggia "prenota" un posto sul podio a St. Moritz, ma l'incognita Vonn rende la prima discesa dell'anno più incerta

Anche la seconda prova sulla "Corviglia" mette in mostra una Sofia Goggia d'assalto: è ancora terza, ammettendo di non aver tirato troppo per via della visibilità scarsa. Domani che sfida con Vonn

Non l’avrà prenotata, ma di certo l’ha cominciata a mettere fortemente nel mirino: Sofia Goggia ha aspettato quasi due mesi prima di poter mettere gli sci da discesa, e di tutto il gigante fatto nelle settimane passate ne ha ormai le tasche piene. E sulla “Corviglia” di St. Moritz è pronta a sparare le prime cartucce pesanti: terza nella prima prova cronometrata, terza anche nella seconda prova cronometrata, l’ultima in vista della prima discesa della stagione in programma nella mattinata di venerdì (ne seguirà un’altra sabato, poi domenica c’è il supergigante). Ma l’Italia si gode anche una Laura Pirovano bella carica, decisa a giocarsi le proprie carte.

Goggia in controllo: “Visibilità scarsa, meglio non rischiare”

Goggia ha chiuso la seconda prova staccata di appena due decimi da Johana Hahlen, l’atleta svizzera che un po’ a sorpresa ha messo tutte in fila chiudendo con un tempo di 1’32”70. In mezzo, la rediviva Ester Ledecka, seconda a 13 centesimi dall’elvetica. Un centesimo dietro Sofia, ecco Laura Pirovano: se l’Italia vuol fiutare una doppietta da podio, beh, la tavola appare piuttosto imbandita.

“Non credo di aver sciato poi tanto bene oggi”, ha commentato Goggia dopo le prove. “Diciamo che qualche imperfezione c’è stata: le condizioni di visibilità non erano delle migliori, quindi ho preferito evitare di tirar giù il piede e non prendere troppi rischi. In alcuni punti ho tenuto la linea che avevo in mente, ma vedevo poco sul terreno e con tutte le onde presenti sulla pista ho cercato soprattutto di visualizzare e ricordare. Poi nel pomeriggio una bella sessione di video analisi si renderà necessaria, perché mi aiuterà a capire meglio come affrontare la gara domani. Insomma, sono stata in controllo, ma era giusto fare così”.

Pirovano, che va a caccia del primo podio in Coppa del Mondo, ha sostanzialmente confermato le parole della connazionale: “La visibilità era molto piatta, speriamo che nei prossimi giorni migliori. In queste condizioni devi prestare attenzione a ogni minimo dettaglio e questo richiede molto più impegno ed energie. Non pensavo di essere scesa tanto forte, ma evidentemente anche le altre hanno avuto le mie stesse sensazioni e qualcuna ha tenuto più del previsto”.

Vonn “interrotta” dalla caduta di Gisin, ma resta velocissima

Domani è fin troppo scontato dire che sarà Sofia Goggia l’atleta da battere. La bergamasca dovrà vedersela soprattutto con Lindsey Vonn, che dopo il miglior tempo fatto registrare ieri ha dovuto interrompere la prova odierna in quanto è scesa subito dopo Michelle Gisin, rimasta vittima di una brutta caduta (trasportata in elicottero: di temono guai seri e l’addio inevitabile al sogno olimpico).

L’americana ha dunque “spezzato” in due la discesa, senza avere modo di effettuare un riscontro cronometrico. Curioso il fatto che in 27 centesimi fossero racchiuse ben 7 atlete: Aicher (che ha saltato una porta), Johnson, Weidle-Winlkemann e Gauche hanno chiuso subito dietro le prime 4.

Domani la gara è in programma alle 10,15, e l’Italia proverà a giocarsela anche con Sara Allemand, Elena Curtoni, Nicol e Nadia Delago, Roberta Melesi, Sara Thaler, Carlotta De Leonardis e Asja Zenere.