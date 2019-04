Sofia Goggia racconta l'incubo: 'Sono rimasta lucida'

Sofia Goggia, a margine della cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle a Roma, è tornata sul pauroso incidente capitatole sabato scorso a Sestriere, quando per evitare un'auto che aveva frenato improvvisamente davanti a lei ha perso il controllo del suo mezzo finendo giù per una scarpata e fermandosi sul tetto di un furgone.

Subito dopo l'accaduto la campionessa azzurra aveva tranquillizzato tutti i fans su Twitter: "Sto bene, pronta a rimettermi in carreggiata". Poi a margine della cerimonia ha raccontato quanto successo: "Io sto veramente bene, sono uscita illesa dall’incidente. Sono finita sul tetto di un pulmino, una cosa molto inaspettata: la dinamica è stata tosta, non ho avuto neppure il tempo di realizzare, ma più che lasciar prendere il sopravvento alla paura ho cercato di rimanere lucida e presente".

La 26enne, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, insieme a Dorothea Wierer ha espresso il suo desiderio di veder trionfare la candidatura italiana per le Olimpiadi invernali del 2026: "E' una grande occasione. Cortina è la mia pista preferita, ci sono però ancora tante stagioni da disputare, tante gare. Sogno i Giochi in Italia e spero di arrivarci per poter gareggiare in quella che sarebbe sicuramente la mia ultima Olimpiade. Spero che i Giochi del 2026 vengano assegnati al nostro Paese: siamo l'Italia, tutto è racchiuso nel nome. L’italianità è già un valore sopra tutto e sopra tutti".

Così la Wierer, campionessa di biathlon: "Questa candidatura è una grande occasione per il nostro Paese, spero che a giugno il Cio ci assegni le Olimpiadi: io non ci sarò come atleta, ma spero comunque di poter dare una mano".

SPORTAL.IT | 09-04-2019 17:28