Sofia Goggia stupisce: ritorno in pista da urlo

Applausi a scena aperta per Sofia Goggia. L'olimpionica azzurra, tornata in pista a 100 giorni dal terribile infortunio subito in allenamento, ha centrato un sensazionale secondo posto nel super G di Garmisch.

Grande prova di Sofia, che si è dovuta arrendere solo all'austriaca Nicole Schmidhofer, prima con il tempo di 1’19”98. La bergamasca, al rientro dopo la frattura del perone destro, dopo un avvio un po' incerto ha dimostrato di essere già in forma e con una irresistibile progressione ha chiuso seconda a 23 centesimi dalla vincitrice.

Terza la svizzera Lara Gut, fuori dal podio per soli 10 centesimi l’altra sciatrice di spicco delle azzurre, Federica Brignone, che è finita quarta a 55 centesimi dalla prima. Non deludono le altre ragazze: Marta Bassino è nona a 1"20, Francesca Marsaglia decima a 1”21, Nadia Fanchini è undicesima a 1’26”. Cadute Revensburg, Gisin e Ledecka.

Il secondo posto avrà sorpreso anche la Goggia, che prima del via si esprimeva così: "Ho deciso di rientrare in gara perchè mi sento bene, non ho alcuna aspettativa in quanto mi mancano ancora dei chilometri. Allo stesso tempo sono pronta a gareggiare anche se non so quale posizione raggiungerò, accolgo qualsiasi piazzamento con serenità, prendo quello che viene a braccia aperte cercando di continuare la mia progressione con il piede e con lo sci. Partire con il supergigante anziché la discesa è più tosto perché in questo momento mi sento più a mio agio in discesa, ma forse è meglio in questo modo perché almeno romperò il ghiaccio".

Sofia proverà quindi a ripetersi domenica in discesa libera, il vero banco di prova per la campionessa azzurra, come ha ammesso lei stessa in una recente intervista a Rtl 102.5: "Prenderò le prove della discesa libera di Garmisch come un test per vedere se potrò gareggiare ai Mondiali in Svezia. La voglia è veramente tanta e il digiuno ti fa venire ancora più fame, però chiaramente sono in un momento in cui non ho ancora giorni di sci nelle gambe e anche se il piede ultimamente ha fatto una grande progressione devo saggiare quanta benzina ho nelle gambe. Sarà un pre-test per i Mondiali”.

SPORTAL.IT | 26-01-2019 13:20