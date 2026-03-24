Sofia Goggia non si ferma alla Coppa di superG, svolta in programma per un futuro alternativo

Indiscrezioni e rumors proseguono: dopo 4 anni con Agazzi, la campionessa bergamasca cambia il tecnico. Tra le ipotesi il dt azzurro Rulfi.

Sofia Goggia aveva illustrato quel programma che la collocava lontano dalle piste come l’ovvia conseguenza di quanto stava accadendo, alla vigilia della vittoria della Coppa in SuperG, delle Olimpiadi di Milano Cortina e di quel che è accaduto – ed è noto – in una stagione strana, imprevedibile come questa. Qualcosa è cambiato sull’amata Olympia delle Tofane e, presto, anche sul piano dello staff di dovrebbe assistere a una svolta. Dopo quattro anni passati con Luca Agazzi, potrebbe cambiare il tecnico di Sofia e fra le ipotesi che stanno circolando in queste ore figura il nome dell’attuale direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi.

Il cambiamento di Sofia Goggia

Sono stati quattro anni importanti, quelli che hanno portato Sofia al bronzo di Milano Cortina, ma il cambio sarebbe stato meditato e i rumors si inseguono, in tale direzione. quel che riferisce anche L’Eco di Bergamo, il nome del tecnico è molto accreditato e il rapporto tra i due è sempre stato eccezionale. Sofia si fida tantissimo di Rulfi, che ha sempre saputo toccare le corde giuste con la fuoriclasse bergamasca e però dovrebbe dare una svolta radicale alla sua carriera.

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La domanda è dunque legittima, che ruolo avrebbe e che posizione assumerà la Federazione Italiana Sport Invernali? Presto per affermarlo con sicurezza. Se ci rifacciamo a quel che ha detto la stessa campionessa, almeno una nuova stagione ci sarà di certo in programma. La differenza sarà nel come verrà affrontata da una delle più grandi protagoniste dello sci.

Le differenze da Brignone enormi

Situazioni e valutazioni assai distanti, le sue, da quelle che farà Federica Brignone come ha spiegato – senza filtri – in merito alle sue condizioni e dopo l’impresa ai giochi Invernali con i suoi due ori. Potrebbe fermarsi qui, dopo la decisione sulla stagione? Esprimersi anche solo in base ai fatti fin qui evidenti è complicatissimo, perché Federica ci ha abituati a vedere oltre l’umana possibilità.

Il futuro lontano ma non troppo

Quel che possiamo sostenere con sicurezza, invece, riguarda la qualità di ripresa di Sofia che ha sempre diversificato i propri interessi e sarebbe in grado di sostenere un ruolo televisivo, nel mondo dell’intrattenimento senza dubbio. Comunicativa, molto disinvolta e ormai abituata a telecamere e interviste si mantiene concentrata e attenta alla propria immagine pubblica, ma non disdegna affatto i media e la tv in particolare.

Non è stato solo Fiorello a intuirlo, ma altri autorevoli esperti capaci di evidenziare le qualità di Goggia. Poi c’è il resto. Ovvero il suo allevamento a Nembro, tutto quello che gira attorno ad esso. Chiusi gli studi alla Luiss di Roma, valuterà ogni strada a lei più congeniale, ma già consapevole di dove la condurrà la sua strada.