Sofia Goggia torna regina: vittoria epica a St. Moritz

Sofia Goggia torna la regina mondiale dello sci alpino, e lo fa in maniera trionfale, squillante e per certi versi inattesa: il suo calvario negli ultimi mesi era stato lungo e cominciava ad assumere le proporzioni di una maledizione. Ma sulle nevi di St. Moritz tutto è stato cancellato da uno straordinario, primo posto nel SuperG. E la festa italiana è divenuta totale grazie al secondo posto di Federica Brignone. Solo terza la temutissima Mikaela Shiffrin, dominatrice della Coppa del Mondo negli ultimi anni.

Anche la vittoria odierna di Sofia è arrivata in mezzo a mille difficoltà e avversità, che la campionessa bergamasca è però riuscita ad azzannare con la classe e la grinta che l'avevano resa una delle migliori esponenti dello sport azzurro a tutto tondo. Nella fase culmine della sua gara, infatti, la campionessa si è quasi sdraiata sul tracciato riuscendo a recuperare in extremis, ma perdendo il bastone sinistro.

Questo non le ha impedito di arrivare al traguardo e di staccare il tempo più veloce: uno straordinario 1:12.96, che coincide con la sua settima vittoria in Coppa del Mondo, la prima in un 2019 fin qui assolutamente stregato. Staccata di un solo centesimo una Brignone a metà tra la gioia e un pizzico di rammarico, a 13 centesimi il mostro sacro Shiffrin.

Sofia Goggia aveva già preso parte alla tappa della velocità di Lake Louise, raccogliendo un'altra delusione. L'ennesima per lei, dopo che nel corso dell'anno era rimasta coinvolta in un incidente nel mese di aprile. Non l'unico, dato che anche a novembre ne era arrivato un'altro.

In quella circostanza la campionessa l'aveva presa con filosofia, trovando le forze di ripartire e trovare la grande soddisfazione nel giro di poche settimane. E l'Italia sportiva, una volta ancora, si innamora di lei.

Da applausi anche Federica Brignone, che invece era salita sul podio già nel Gigante di Killington: "Sono contenta e ci credevo. Certo che quel centesimo mi brucia, anche se con Sofia", il suo commento.

SPORTAL.IT | 14-12-2019 12:24