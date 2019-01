Sofia Goggia vede il ritorno e sogna l'Oscar

La forza di volontà fa miracoli, nella vita come nello sport, e un altro esempio viene da Sofia Goggia. La fuoriclasse italiana dello sci è infatti già pronta per tornare ad allenarsi dopo il grave infortunio subito a fine ottobre, la frattura al malleolo della gamba destra che sembrava poter condizionare tutta la stagione della campionessa del mondo in carica di discesa libera.

E invece l’atleta bergamasca conta i giorni che la separano dal ritorno sulle nevi, che avverrà il 25 gennaio a a Garmisch-Partenkirchen, in Germania.

Ad annunciarlo è stata la stesa Sofia in un’intervista ai microfoni di 'Rtl 102.5': “Prenderò le prove della discesa libera di Garmisch come un test per vedere se potrò gareggiare ai Mondiali in Svezia. Ritornerò presto nelle competizioni, ma non so ancora con esattezza quando. La voglia è veramente tanta e il digiuno ti fa venire ancora più fame, però chiaramente sono in un momento in cui non ho ancora giorni di sci nelle gambe e anche se il piede ultimamente ha fatto una grande progressione devo saggiare quanta benzina ho nelle gambe. Sarà un pre-test per i Mondiali”.

E chissà che a dare ulteriore entusiasmo alla campionessa olimpica di discesa a Pyeongchang non sia il riconoscimento della nomination nei Laureus World Sports Awards, categoria 'Laureus World Breakthrough of the Year', ovvero 'rivelazione dell’anno'.

La motivazione viene nientemeno che dalla leggenda dello sci Franz Klammer, membro della Laureus Academy: “La discesa libera è un evento speciale, il più celebrato nel calendario alpino e anche se l'Italia vanta una solida tradizione nello sci agonistico, nessuna donna italiana aveva mai vinto una medaglia d'oro olimpica prima d'ora; il successo di Sofia è quindi un risultato straordinario e segna una vera svolta. Si merita appieno questa candidatura”.

Per l’Italia candidato anche Francesco Molinari come parte del Team Europa della Ryder Cup di golf nella categoria 'Laureus World Team of the Year' (squadra dell’anno),



SPORTAL.IT | 19-01-2019 19:00