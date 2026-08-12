Solo l'olimpionica Darja Varfolomeev, benianina del pubblico di Francoforte, precede il "Vulcano di Chiaravalle" dopo due rotazioni: giovedì il secondo turno delle qualificazioni.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’incanto di Sofia Raffaeli e delle sue performance hanno illuminato la prima giornata di gare dei Mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte. La campionessa marchigiana è seconda dopo due prove su quattro nelle qualificazioni dell’all-around, preceduta soltanto dall’olimpionica Darja Varfolomeev. Ventinovesima posizione per l’altra azzurra, la giovanissima Tara Dragas. La finale dell’all-around di questi Mondiali vale anche come qualificazione olimpica: a Raffaeli “basterebbe” bissare il bronzo dell’ultima edizione per staccare, con due anni d’anticipo, il visto per Los Angeles.

Standing ovation per Sofia Raffaeli: 30 e lode al cerchio

La prestazione da urlo del “Vulcano di Chiaravalle” è cominciata alla palla, con un esercizio molto positivo e privo di sbavature, premiato dalla giuria con un eloquente 28.450. Per Varfolomeev, beniamina dell’appassionata (ma correttissima) fanzone di casa, esattamente 0.800 punti in più: 29.250. È al cerchio, però, che Raffaeli ha letteralmente deliziato pubblico e giudici, strappando un clamoroso 30.100 grazie a una prova praticamente perfetta, la migliore con l’attrezzo di tutto il lotto. Una prova che probabilmente diventerà “di scuola” per il cerchio. Straordinario pure il 29.700 ottenuto dalla tedesca, distanziata comunque di 0.400 punti dall’azzurra.

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Ginnastica ritmica, solo Varfolomeev davanti a Raffaeli

Dopo due rotazioni su quattro, dunque, Varfolomeev davanti a tutte con un punteggio totale di 58.950. Raffaeli seconda assoluta con 58.550, a 0.400 punti dalla leader, quindi la russa Mariia Borisova con 58.050. Dietro di loro, il vuoto. Quarta posizione per la bulgara Stiliana Nikolova, una delle favorite al podio, con 56.900 punti complessivi, somma del 28.800 alla palla e del 28.100 al cerchio. Più indietro altre big come l’israeliana Daniela Munits (56.350 punti), la statunitense Megan Chu (56.150), l’uzbeka Takhmina Ikromova (55.000), la cinese Qi Wang (54.750), l’ucraina Taisiia Onofriichuk (54.450) e la russa Sofiia Ilteriakova (54.300).

Avvio in salita per Tara Dragas, che comunque è in top 30

Inizio in salita, invece, per Tara Dragas, l’altra azzurra impegnata nelle qualificazioni dell’all-around. La giovane promessa friulana, classe 2007, si è cimentata con clavette e nastro, che saranno invece gli attrezzi di Raffaeli, Varfolomeev e delle altre big nella seconda giornata delle qualificazioni. Complici due penalità, una per ciascun esercizio, Dragas ha ottenuto 25.750 punti alle clavette e 25.500 al nastro, chiudendo la prima giornata a quota 51.250 punti: 29mo posto complessivo. Ma la corsa alla finale prosegue nella giornata di giovedì con la terza e quarta rotazione.