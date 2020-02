Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale l’Umana Reyer ha comunicato che è stato raggiunto il Sold out per il derby di domenica 9 febbraio, ore 18.00, con la De’ Longhi Treviso. Non è più disponibile alcun tagliando per l’accesso al palasport.

La partita tra le squadre di De Raffaele e Menetti sarà trasmessa in diretta su Eurosport Player.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 19:44