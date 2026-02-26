Soldeu, Brignone salta la seconda prova di discesa: Goggia in versione Atalanta, ma Ortlieb fa paura

Federica non parte nell'ultima rifinitura della libera ad Andorra, Sofia chiude col terzo tempo alle spalle dell'austriaca e di Suter. Indietro Pirovano e le altre azzurre.

La prestazione brillante di Sofia Goggia e l’assenza di Federica Brignone: queste le note più rilevanti della seconda e ultima prova della discesa libera di Coppa del Mondo a Soldeu, ad Andorra. Un’assenza che fa riflettere, quella della Tigre di La Salle, mentre induce all’ottimismo la bella prestazione della bergamasca, forse galvanizzata dalla grande rimonta Champions della sera prima della sua Atalanta contro il Borussia Dortmund. Goggia che potrebbe scendere in pista venerdì in simultanea, o quasi, col sorteggio degli ottavi: magari si terrà aggiornata sull’esito consultando la diretta in programma su Virgilio Sport.

Soldeu, 2a prova: Goggia terza, Ortlieb fa il vuoto

Nina Ortlieb la più veloce al termine della prova. L’austriaca ha chiuso con il tempo di 1’32”26, facendo il vuoto alle sue spalle. In seconda posizione, infatti, la svizzera Corinne Suter ma distanziata addirittura di 76 centesimi. Quindi Goggia a sei centesimi dall’elvetica. Per Sofia, che già si era ben comportata nella prima prova, la conferma che quella di Soldeu è una pista adatta alle sue caratteristiche, pienamente nelle sue corde. E poi ha voglia di riscatto dopo le Olimpiadi casalinghe che si sono chiuse bene (bronzo proprio in discesa) ma non benissimo, col doppio flop tra Super G e gigante vinti a mani basse da Brignone.

Brignone non parte nell’ultima prova di discesa

A proposito di Federica, la biolimpionica – che già nella prima prova tra le montagne dei Pirenei aveva tirato il freno, chiudendo col 17mo tempo a debita distanza dalla leader Ledecka – ha deciso di non prendere parte alla seconda prova, in cui pure era annunciata al cancelletto di partenza col pettorale numero 18. Una decisione che segue il lungo tira e molla tra consulti ed esami prima della partenza per Soldeu e che a questo punto fa scattare nuovamente interrogativi sulla partecipazione della Tigre di La Salle al via della discesa, in programma alle 11 di venerdì 27 febbraio. Sabato e domenica, invece, sono in programma i due Super G, entrambi con inizio alle 10.15.

Discesa libera: indietro Pirovano e le altre Azzurre

Intanto le altre azzurre si sono piazzate più indietro.Tredicesima Laura Pirovano, che ha fatto registrare il tempo di 1’33”92, a un secondo e 66 dalla leader. Diciassettesima Nicol Delago, che era andata benissimo il giorno prima, e ventesima la sorella Nadia, con ritardi oscillanti tra un secondo e 79 e un secondo e 81. Tra le trenta, ma per un soffio, Elena Curtoni e Roberta Melesi, in ritardo Asja Zenere, Sara Allemand e Sara Thaler. In top ten, invece, Ester Ledecka (quarta e la più veloce nella prima prova), Ariane Raedler, Nadine Fest, Ilka Stuhec, Breezy Johnson, Romane Miradoli e Kajsa Vickhoff Lie.