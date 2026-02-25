Soldeu, la mossa astuta di Brignone nella prima prova di discesa: volano Nicol Delago e Goggia, bene Pirovano

La Tigre di La Salle non forza e chiude (come Curtoni) a oltre un secondo e mezzo dalla più veloce, Ledecka: secondo e terzo tempo per Nicol e Sofia, per Lolly una prova da podio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo un’annata segnata da rinvii, cancellazioni, ritardi, polemiche e – purtroppo – da qualche infortunio, fa quasi notizia che la prima prova della discesa libera femminile di Soldeu, ad Andorra, si sia svolta regolarmente e senza intoppi di sorta. Prima possibilità per le sciatrici per acclimatarsi con la pista che venerdì 27 febbraio, alle 11, sarà teatro di una discesa molto importante ai fini della Coppa del Mondo, in un weekend completato da due Super G in successione, uno in calendario nella giornata di sabato 28 febbraio e l’altro domenica 1 marzo, entrambi con orario d’inizio fissato per le 10.15.

Discesa libera Soldeu, Ledecka la più veloce in prova

Curiosità legate soprattutto alla presenza di Federica Brignone, che ha sciolto i dubbi legati alla sua partecipazione alla discesa solo in extremis, e al rendimento in pista delle altre azzurre, reduci dalle emozioni olimpiche di Milano Cortina. Il miglior tempo l’ha fatto registrare la ceca Ester Ledecka, una delle specialista della libera, che ha chiuso con un crono di 1’33”39. Tanta Italia alle sue spalle, con tre azzurre nella top ten di giornata: un dato che fa ben sperare in vista della discesa libera “vera”, quella di venerdì, che metterà in palio punti decisivi per la classifica di specialità e la stessa ammissione alle Finali di Lillehammer.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Delago, Goggia e Pirovano in top ten: chance di podio

Secondo tempo, infatti, per una velocissima Nicol Delago, scattata col pettorale numero 6 e a lungo in testa alla classifica provvisoria: per lei un ritardo di 37 centesimi rispetto alla leader. Terza invece un’agguerritissima Sofia Goggia, con un gap di 43 centessimi: la bergamasca è intenzionata a chiudere al meglio la stagione in CdM, dopo aver racimolato un bronzo alle Olimpiadi di casa. Settima, invece, Laura Pirovano: per Lolly un ritardo di 59 centesimi da Ledecka e un’altra prestazione “da podio”, chissà che stavolta non riesca finalmente a spezzare l’incantesimo che sembra limitarla da anni.

Niente rischi per Brignone: Fede a un secondo e mezzo

Buone anche le performance di Malorie Blanc e Ariane Raedler, rispettivamente quarta e quinta. In top ten pure Corinne Suter, Nina Ortlieb, Kajsa Vickhoff Lie e Kira Weidle-Winkelmann. Undicesima una protagonista dei Giochi, la statunitense Breezy Johnson, rinfrancata dalle buone notizie riportare dall’amica Lindsey Vonn. E Brignone? Astutamente Federica ha deciso di non forzare e di scendere col freno a mano, senza prendersi inutili rischi. Per lei 17mo tempo, lo stesso di Elena Curtoni, a un secondo e 58 da Ledecka, davanti a Roberta Melesi, che ha chiuso a otto centesimi. Più indietro Nadia Delago, Asja Zenere, Sara Allemand e Sara Thaler.