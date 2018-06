Sollievo Pirro: 'Nessuna frattura'

Il sollievo dopo il grande spavento. La giornata apertasi con la paura per il terribile incidente subito da Michele Pirro durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia classe MotoGp, si conclude con ampi squarci di ottimismo.

Le condizioni del pilota pugliese sono infatti in netto miglioramento, come riferito dal dottor Michele Zasa: “Michele ha fatto la Tac a tutto il corpo e non sono risultati elementi preoccupanti: a livello cranico tutto bene, è stato riscontrato solo un piccolo versamento addominale, ma non è preoccupante. Rimarrà in osservazione nelle prossime ore soprattutto per via del trauma cranico, poi vediamo come sta per essere dimesso".

"Non c’è niente di rotto, solo la lussazione già ridotta al centro medico – aggiunge Zasa -. Potrebbe essere dimesso già domani. Mi sono spaventato anche io, non lo faccio vedere perché sono abituato a gestire situazioni critiche di questo tipo, ma mi sono spaventato anche perché i piloti non sono pazienti normali. Quando succede qualcosa di grave dobbiamo rimanere freddi. Per qualche minuto ha perso conoscenza, arrivato al centro medico è sceso dall'ambulanza e gli ho chiesto: ‘Michele mi riconosci?’ Ci ha messo qualche secondo per rispondere, era stordito dalla botta, ma mi ha riconosciuto e ho tirato un sospiro di sollievo".

SPORTAL.IT | 01-06-2018 21:35