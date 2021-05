Sollievo Reutemann: è fuori pericolo

Arrivano buone notizie dall’ospedale di Rosario per tutti gli appassionati di Formula 1, e per i tifosi della Ferrari.

Carlos Reutemann ha infatti lasciato il nosocomio dopo essere stato dichiarato fuori pericolo.

L’ex pilota argentino, 79 anni, alla Ferrari tra il 1977 e il ’78 e vincitore di 12 Gp in F1, era stato ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di terapia intensiva dopo un’emorragia intestinale accusata mentre si trovava in ospedale per degli accertamenti.

Il popolare ‘Lole’ dovrà tuttavia sottoporsi a un periodo di convalescenza dopo che gli è stato diagnosticato uno stato anemico persistente, che ha causato l’emorragia.

Quattro anni fa Reutemann era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per un tumore al fegato.

