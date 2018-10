'Solo la Juve': la nuova decisione di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo di nuovo escluso dalla Nazionale portoghese. Non è una decisione del commissario tecnico Fernando Santos, ma dello stesso attaccante della Juventus che ha ribadito la scelta fatta ad agosto, quando aveva saltato le due partite in programma a settembre con la selezione lusitana.

CR7 vuole ambientarsi quanto prima in Italia e nel club bianconero per essere al 100% in vista dei prossimi importanti impegni della Vecchia Signora, a cominciare dal doppio confronto con il Manchester United, un appuntamento a cui l'ex Red Devil non vuole mancare per nulla al mondo (e che l'espulsione a Valencia aveva messo provvisoriamente a rischio).

A spazzare via ogni dubbio è lo stesso Santos, che ha comunicato in conferenza stampa che la scelta è stata condivisa tra giocatore e Federcalcio. "La mancata convocazione è una decisione concordata tra il giocatore, il commissario tecnico e il presidente federale. Abbiamo deciso che Ronaldo non sarà convocato per le prossime due convocazioni, ovvero questa e la prossima".

C'è chi pensa che Ronaldo voglia lasciare definitivamente la Nazionale: "Non è così e Ronaldo lo ha ribadito più volte, ha esplicitamente detto che sarà sempre disponibile per vestire la maglia del Portogallo".

Santos si affiderà all'ex Milan André Silva, rinato a Valencia. Presente anche lo juventino Joao Cancelo, e il terzino del Napoli Mario Rui. Fuori Joao Mario, non ancora impiegato da Luciano Spalletti.

Il Portogallo giocherà contro la Polonia l'11 ottobre e la Scozia il 14 ottobre.

Portieri: Beto, Rui Patricio, Claudio Ramos

Difensori: Cedric, Joao Cancelo, Luis Neto, Pedro Mendes, Pepe, Ruben Dias, Kevin Rodrigues, Mario Rui.

Centrocampisti: Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Gedson Fernandes, Pizzi, Renato Sanches, Ruben Neves, Sergio Oliveira, William Carvalho.

Attaccanti: André Silva, Bernardo Silva, Bruma, Eder, Gonçalo Guedes, Helder Costa.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 14:40