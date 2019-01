Solskjaer infrange i sogni di Lazio e Fiorentina

Negli scorsi giorni la Fiorentina aveva sondato il terreno per il centrocampista del Manchester United Andreas Pereira mentre l'interesse della Lazio per Matteo Darmian è cosa nota.

Sui due giocatori è intervenuto il tecnico dei 'Red Devils' Ole Gunnar Solskjaer: "Al momento penso che resteranno tutti, non sono state chiuse trattative con nessuno anche se ci sono ancora alcuni giorni di mercato. Poi quel che succede, succede, spero solo che il mercato si chiuda presto per poterci concentrare sulla squadra e sul migliorare quelli che si trovano qui".

Sull'obiettivo di Corvino: "Pereira non sta trovando molto spazio ma non penso andrà via in prestito. Sta facendo benissimo in allenamento, giocherà abbastanza da qui a fine stagione".

