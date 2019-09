Solskjaer stronca le speranze della Juventus su Pogba

Sfuma definitivamente la speranza di rivedere Paul Pogba di ritorno alla Juventus, come in qualsiasi altra squadra che non sia il Manchester United.

Questo è quantomeno ciò che ha garantito Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, nel dopopartita di Southampton dove i suoi hanno pareggiato per 1-1. "Pogba non va da nessuna parte, continuerà a giocare per noi", ha glissato il tecnico norvegese a proposito del suo centrocampista. E a un paio di giorni dalla fine del mercato la sensazione è che il suo club lo ascolterà.

SPORTAL.IT | 31-08-2019 21:06