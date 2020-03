Soluzione Coppa Italia fa infuriare i tifosi, bufera sul web

Una soluzione per il campionato sembra vicina, anche se resta il nodo legato al recupero di Inter-Sampdoria, e si ipotizza anche un ulteriore turno infrasettimanale a maggio ma che succede alla Coppa Italia? I rinvii delle semifinali di ritorno tra Juve e Milan e Napoli ed Inter lasciano un buco che non sarà facile riempire. E’ soprattutto la partita che vede impegnati i nerazzurri a rimanere in bilico, considerando anche gli impegni in Europa League della squadra di Conte.

L’IPOTESI – Inizialmente si era pensato di far slittare tutto a maggio: le due semifinali e la finale ma con l’accavallamento degli impegni e gli Europei alle porte anche questa soluzione appare complessa.

AGOSTO? – L’ultima idea vorrebbe che le partite si svolgessero ad agosto, prima dell’inizio del prossimo campionato, e si ipotizza addirittura un quadrangolare per assegnare il trofeo.

LE REAZIONI – La soluzione viene commentata sui social con toni diversi. Piace a pochissimi, come a chi dice: “Ottima idea la coppa Italia in estate. Per correttezza, però, andrebbe azzerato il risultato dell’andata. Si riparte con un mini torneo, con semifinale ad eliminazione diretta. Ora vediamo se i soliti contestatori avranno il coraggio di opporsi alla soluzione più giusta”.

OBIEZIONI – La maggioranza però è assolutamente contraria: “E ai playoff di Europa League quale squadra mandiamo?” o anche. “Non capisco il senso, se il problema è che non c’è lo spazio per giocare loro cosa propongono? Un mini torneo a 4 piuttosto che far giocare le due partite di ritorno e la finale? Veramente non ho parole”.

IRONIA – C’è chi scrive: “Se proprio non trovano le date la Coppa italia potrebbero sempre farsela fuori a Tressette” oppure: “Ci sono state le due partite di andata e GUARDA CASO in difficoltà di punteggio ci sono le due milanesi!” mentre un tifoso milanista dice: “Visto che Napoli, Inter e Juve fanno le coppe e non hanno tempo per la Coppa Italia non vedo perché non debbano assegnarla d’ufficio a noi..! Così almeno saremo cartonati come i cugini”.

FALSATO – Fioccano i commenti: “Come fai a giocare ad agosto se il 30 giugno devi indicare le squadre che partecipano alle coppe europee? Basta fesserie” ed infine: “Ad agosto con squadre modificate dal mercato..quindi non le stesse che hanno partecipato alle fasi precedenti….”.

SPORTEVAI | 05-03-2020 09:33