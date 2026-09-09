Josep Martinez condanna l'Inter al ko a Madrid, ma l'ex nerazzurro Sommer fa addirittura peggio in Bruges-Aston Villa: ha commesso errori su tutte e tre le reti degli inglesi

Josep Martinez condanna l’Inter al ko al Bernabeu, ma Sommer fa addirittura peggio in Club Brugge-Aston Villa: all’esordio in Champions League tra i pali della porta dei belgi, l’ex portiere nerazzurro commette errori su tutte e tre le reti degli inglesi, che portano a casa la vittoria.

Sommer disastro, l’Aston Villa ringrazia

Serata da dimenticare per i portieri dell’Inter, quello attuale e chi lo ha preceduto tra i pali della porta nerazzurra. Se Josep Martinez ha sulla coscienza la seconda rete del Real Madrid, Yann Sommer, a Milano fino alla passata stagione, non se l’è passata meglio con il suo Club Brugge, sconfitto dall’Aston Villa a causa degli errori grossolani dell’estremo difensore svizzero.

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La serata storta di Sommer, all’esordio con il Bruges, è iniziata quando McGinn lo ha beffato con un sinistro a giro sul palo più lontano: una conclusione tutt’altro che imprendibile per lo svizzero, partito con notevole ritardo. Poco dopo, rinviando il pallone, ha colpito un compagno perdendo il contatto con la sfera, poi ripresa fuori dall’area di rigore.

Gli errori di Sommer

Il Bruges è comunque riuscito a pareggiare con Vetlesen, prima di affondare per le disattenzioni del suo portiere, troppo morbido sulla conclusione ravvicinata di Buendia, per il 2-1 degli inglesi. Clamorosa, quindi, l’uscita fuori dall’area di rigore, nel tentativo di anticipare Jackson, comunque sorvegliato da due difensori del Bruges: tutto facile per l’attaccante dell’Aston Villa, che ha messo al sicuro il risultato, poi ritoccato dal rigore di Tresoldi, per il definitivo 3-2 per gli inglesi.

Topiche importanti, che non si conciliano con l’esperienza del portiere elvetico, sul quale l’Inter ha puntato dal 2023 al 2026 fino alla scadenza del contratto, con 100 presenze all’attivo in tutte le competizioni. Ingaggiato dal Club Brugge, Sommer ha tradito le aspettative dei tifosi all’esordio in Champions League.

Josep Martinez nell’occhio del ciclone

Non è stata una serata semplice per i portieri dell’Inter, dunque. Josep Martinez non è stato da meno, anche se la sua prestazione è sicuramente migliore di quella offerta da Sommer in terra belga. Al 32′ del primo tempo, con il Real Madrid già avanti di un gol per un altro errore commesso da Jones e Bisseck, Martinez, nel tentativo di giocare palla con i piedi, per costruire dal basso, ha calciato addosso a Valverde, causando il raddoppio dei blancos.

Un doppio gentile omaggio della retroguardia interista al Bernabeu, in una partita che ha visto l’Inter giocarsela alla pari per larghi tratti del match. Due superficialità costate care, soprattutto quella del portiere valenciano, che rischia di giocarsi le chance di convincere De la Fuente a puntare anche su di lui per la nazionale spagnola e, perché no, di perdere la titolarità ad appannaggio di Provedel.