Il portiere del Bruges ha annunciato la separazione dalla moglie a poche ore di distanza dalla vittoria in Champions a San Siro del Bruges

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’effetto sorpresa è innegabile, a distanza di appena qualche ora dalla vittoria che celebra il riscatto dell’uomo e del calciatore a San Siro. Yann Sommer tra i pali del Bruges ha dimostrato quella sicurezza che gli si contestava quando indossava la maglia dell’Inter, casacca che ha vestito per anni prima di trasferirsi in Belgio. L’apoteosi, la celebrazione era già notevole nella serata di ieri quando sui suoi account social, “personal statement” ha fatto la sua apparizione irrompendo. Ha interrotto un discorso aperto, ha ribaltato il senso dell’hype. Sommer annuncia a separazione dalla moglie, Alina Schneider.

L’annuncio sui social di Sommer

In doppia versione, tedesco e inglese, il testo ha disegnato i confini dei loro rapporti a distanza di un decennio dall’inizio di una relazione sentimentale discreta, dalla quale sono nate due figlie e che è culminata nelle nozze celebrate dopo tre anni di fidanzamento.

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“Dopo sette anni di matrimonio, Alina e io abbiamo deciso di separarci all’inizio di quest’anno. Abbiamo preso questa decisione dopo un’attenta riflessione e di comune accordo. Ricordiamo il tempo trascorso insieme con rispetto e gratitudine”.

Quattro di questi dieci anni, Yann e Alina li hanno passati a Milano dove hanno vissuto stagioni importanti a seguito dell’esaurirsi della sua esperienza professionale in Bundesliga. “Le nostre due figlie continueranno per sempre a unirci. La loro felicità e il loro benessere rimangono la nostra massima priorità“, ha spiegato Sommer nell’annuncio pubblicato su Instagram a poche ore di distanza dalla vittoria in Champions proprio sull’Inter del Bruges, ieri sera al Meazza.

L’annuncio della separazione dopo la vittoria in Champions

La loro separazione, che risale a inizio anno, è maturata in un contesto protetto che ha destato un certo stupore proprio perché non vi era percezione che la situazione della coppia fosse compromessa in via definitiva.

Sommer è stato sposato per sette anni con Alina Schneider, della quale sappiamo che pratica la professione di avvocata e vive a Colonia città dove la coppia si è sposata e dove ha diversi immobili e Milano, appunto.

La richiesta di privacy

“Per rispetto nei confronti della nostra famiglia, chiediamo gentilmente la vostra comprensione: non risponderemo ad altre domande riguardanti la nostra separazione. Apprezziamo sinceramente la vostra comprensione e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento”, ha aggiunto il portiere svizzero nello stesso comunicato.

Se il tempismo è tutto, certo questa volontà di rendere pubblica una valutazione privata con conseguenze tangibili a poche ore di distanza dall’eclatante 4-3 del Bruges a San Siro ha destabilizzato e stupito.