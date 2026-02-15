SONDAGGIO - Bastoni dopo la simulazione e l'esultanza sfrenata deve essere escluso dalla Nazionale?

Il nostro sondaggio sul comportamento ritenuto antisportivo del forte difensore interista ai danni di Kalulu (e dell'arbitro La Penna)

Inter-Juve ha lasciato enormi strascichi di polemiche. L’arbitraggio di La Penna ha persino ridestato dal loro pluriennale immobilismo e torpore, i vertici bianconeri: persino Comolli si è scomodato a lamentarsi di decisioni al limite dell’assurdo del direttore di gara. Decisioni che hanno pesantemente influito sul risultato finale a favore dei nerazzurri. Nell’occhio del ciclone è finito il cartellino giallo (poi diventato rosso) comminato a Kalulu della Juve “reo” di aver fermato un contropiede di Bastoni. Il francese, già ammonito, lascia il campo urlando la propria assoluta innocenza. E presto si capisce perché. Il replay dell’azione mostra abbastanza chiaramente che, di fatto, il giocatore dell’Inter si sia platealmente tuffato, inducendo l’arbitro ad attribuire il fallo al difendente. Simulazione dicono tutti gli esperti moviolisti e i commentatori di qualunque simpatia calcistica. Nel frattempo proprio mentre in tv tutti guardano l’inevitabile parapiglia successivo alla decisione dell’arbitro, si nota un’esultanza sfrenata da parte dello stesso Bastoni, come quando gli capita di fare un gol o di evitarne uno con un intervento miracoloso in difesa. Ma stavolta l’esultanza era di altro tipo: sono riuscito – con un tuffo, quindi simulando un fallo, ergo imbrogliando l’arbitro – a far ammonire il mio avversario e a ridurre la Juve in 10 per circa un’ora di gioco. Un comportamento decisamente antisportivo, criticato praticamente da tutti compresi alcuni simpatizzanti dell’Inter. L’aggravante è che, oltre a essere un episodio determinante della partita, oltre a essere un episodio “farlocco”, oltre a esserci un errore arbitrale (difficilmente giustificabile per varie ragioni), oltre a esserci un “vulnus” nel regolamento del Var che in questo caso non può intervenire, Bastoni è un calciatore importante, un uomo simbolo dell’Inter, uno dei difensori più importanti e pagati della Serie A e anche uno dei pochi punti fissi della Nazionale di Rino Gattuso. Per questo sui social a gran voce si chiede l’esclusione di questo giocatore dalla rosa che a marzo dovrà cercare di vincere gli spareggi per riportare la scalcagnata squadra azzurra ai Mondiali. La motivazione dell’esclusione dovrebbe essere questa: come può un giocatore di quella caratura avere un comportamento così antisportivo ed esultare in un modo così sguaiato per un – ma sì diciamolo – furto ed essere parte della squadra più rappresentativa dello sport italiano? Una richiesta sensata o frutto del nervosismo del momento, sui social è tam tam continuo. Per questo chiediamo anche a voi cosa ne pensate: Bastoni fuori dalla Nazionale? Tutti i simulatori esclusi dall’Azzurro? Oppure ridimensioniamo il fatto a una delle tante mattane che fanno i calciatori durante una partita? A voi l’ardua sentenza

