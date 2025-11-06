SONDAGGIO - Chi è il tennista più forte degli ultimi 20 anni?

Sinner e Alcaraz contro la vecchia generazione di Federer, Nadal e Djokovic: chi è il più forte tra quelli degli ultimi 20 anni

L’ATP Finals chiude alla grande la stagione tennistica e decreta in un certo senso il migliore dell’anno. Vedendo la ripartizione degli Slam la questione sembra essere tutta tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che hanno letteralmente dominato la scena spartendosi il bottino dei due tornei più prestigiosi e poi vincendo quasi tutti gli altri tornei principali del circuito Atp. I due sono arrivati alla fine dell’anno praticamente appaiati in classifica e capire chi sia il più forte dei due sembra essere impossibile. Stanno facendo il vuoto rispetto a tutti gli altri, un dominio che non si vedeva nemmeno ai tempi di Federer e Nadal o più recentemente di Djokovic e Nadal, i quali almeno qualche Slam agli avversari lo concedevano ogni tanto. A questo punto, anche se Jannik e Carlitos sono agli inizi della loro carriera, viene da chiedersi se già oggi possano essere paragonabili a quei mostri sacri della racchetta che hanno portato a casa decine e decine di tornei prestigiosi. La grazia e la pulizia stilistica di Federer, la forza e la tenacia di Nadal, la classe e la varietà di colpi di Djokovic, a confronto il nuovo modo di giocare a tennis di Sinner e Alcaraz che sintetizza le caratteristiche dei 3 totem di cui sopra. Non stiamo chiedendo chi sia il goat ma almeno chi sia il più forte tra quelli che hanno dominato il tennis degli ultimi anni, immaginando che possano essere messi in campo l’uno contro l’altro, con l’aiuto della macchina del tempo