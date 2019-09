SONDAGGIO - Chi vincerà la classifica marcatori 2019-20

La classifica marcatori del 2019-20 sarà sicuramente molto combattuta. Dopo la grandissima sorpresa di Quagliarella che ha vinto con merito la classifica marcatori della stagione scorsa, quest’anno ci sono molti nuovi pretendenti al trono.

Ovviamente Cristiano Ronaldo, bocca di fuoco di una Juventus stellare, è il candidato numero uno. E insieme a lui anche i suoi compagni di reparto: il redivivo Higuain e l’enigmatico Dybala che potrebbe ritrovare la via del gol in questa stagione con Sarri al timone. Poi si annunciano gol a grappoli anche per il tandem offensivo dell’Inter: Lukaku-Alexis Sanchez, con Lautaro Martinez che pur partendo non titolare potrebbe esplodere grazie al gioco di Antonio Conte.

Il Napoli al suo già nutrito parco-bomber costituito dal polacco Milik e dallo scugnizzo Insigne, ha aggiunto Irving Lozano che ha dimostrato subito di avere confidenza col gol. Ma tra i possibili candidati al trono dei capocannonieri non posso essere esclusi punteros dal gol facile come: Immobile della Lazio, Piatek del Milan, Duvan Zapata dell’Atalanta o il sempreverde Quagliarella della Samp.

Tra nomi prestigiosi o outsider imprevedibili la corsa è avviata. Esprimete il vostro voto nel sondaggio e poi controllate sempre la classifica marcatori.

VIRGILIO SPORT | 06-09-2019 09:48