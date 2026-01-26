Alla luce dei risultati del campo, i nerazzurri sono protagonisti di una fuga: Milan, Roma, Napoli devono approfittare di ogni eventualità per rosicchiare punti e tenere aperto il campionato

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Dopo l’epica rimonta di San Siro dell’Inter e, soprattutto, l’epilogo di Juve-Napoli e Roma-Milan c’è da domandarsi se è ancora possibile auspicare che la fuga in atto non sia la chiusura anticipata dei giochi. Chivu e i suoi saranno anche più convincenti, con un vantaggio di 5 punti che, come ha detto Massimiliano Allegri, aprono un fronte matematico che sulla classifica non consente di vedere prospettive differenti. Quindi, tutto dipenderà da Chivu, dai suoi giocatori. Insomma, tutto dipenderà dall’Inter.

I timori che potessero essere ridimensioni dalla determinazione del Napoli o dagli obiettivi della Roma, avevano intaccato e offuscato la qualità a inizio stagione. Ma quel che conta sono i punti, come evidenzia a ripetizione Allegri e non tanto il bel gioco. Conte dalla sua deve ritrovare giocatori e quella voglia di lottare ad ogni partita, dopo aver perso qualche punto di troppo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il -5 dall’Inter per il Milan è comunque già un successo, considerato tutto. La Champions è il primo risultato fondamentale per le stesse casse della società. Il Napoli e Conte possono ancora minacciare la vetta?

Dipenderà da quanto e se regge questi ritmi l’Inter, impegnata in Champions con delle ambizioni. Ma anche Milan e Roma sono realtà in crescita e non avendo Leao al massimo del proprio potenziale e ancora attaccanti infortunati.