SONDAGGIO - Cosa avrebbe fatto l'Italia a questi Mondiali?

Cosa avrebbe combinato la Nazionale italiana se fosse stata impegnata ai Mondiali? Fuori subito o avrebbe potuto cavarsela? Vota il sondaggio

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La Nazionale italiana è la 49esima squadra dei Mondiali. Non c’è fisicamente ma è come se ci fosse, almeno nei pensieri dei tifosi azzurri. Alzi la mano chi vedendo le partite non ha cercato di immaginare cosa avrebbe potuto fare la disgraziata Nazionale in America se invece di essere presa a pallate dalla Norvegia e poi avere scialacquato la qualificazione in Bosnia fosse stata laggiù in gara, come il suo palmares le imporrebbe.

Vedendo tutte le partecipanti ai Mondiali e la qualità delle partite effettivamente qualche rimpianto starà venendo anche al più critico dei tifosi. Tolte Francia, Argentina, Marocco e Inghilterra non è che si siano visti chissà quali squadroni. Anche Brasile, Spagna e Portogallo non hanno fin qui impressionato. Certo tutte le altre se non altro, pur con tutti i limiti, hanno comunque messo in campo grinta, corsa, impegno, orgoglio e senso di appartenenza: roba che ai nostri manca da parecchi anni. Per cui sì, forse forse tutta questa differenza tra i nostri e buona parte delle partecipanti non ci sarebbe, ma poi bisogna vedere in campo che tipo di attributi mettono gli avversari e quali metterebbero i nostri.

Quindi la domanda nasce spontanea: che cosa avrebbe combinato la Nazionale azzurra se fosse riuscita a partecipare? Fosse stata al posto della Bosnia sarebbe riuscita a sfangarla o sarebbe uscita subito essendo più scarsa di Svizzera, Canada e Qatar? Ce l’avrebbe fatta a racimolare almeno 4 punti e passare per il rotto della cuffia come ripescata oppure avrebbe ottenuto almeno un secondo posto andando serenamente ai sedicesimi?

Ottimismo per ottimismo allora qualcuno potrebbe anche sognare un miracolo: in fondo basta arrangiarsi e non subire gol o per merito proprio o per demerito degli avversari e sarebbe potuto anche uscire un risultato clamoroso come superare gli ottavi e spingersi fino verso la finale. Ipotesi al limite dell’impossibile ma nel sondaggio la abbiamo contemplata dato che non ci è rimasto che sognare. E tu cosa pensi? La nostra Nazionale, con Donnarumma, Pio Esposito, Barella e Bastoni cosa avrebbe combinato?